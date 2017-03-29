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12:47 (мск), источник: Kazinform

Причины дефицита газа назвали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — Аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев поручил устранить дефицит сжиженного газа в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Проблема дефицита сжиженного газа в городе Актобе еще не решена. По данному факту уже начато расследование прокуратурой.

Некоторые заправки для экономии запасов продают голубое топливо на один автомобиль лишь на тысячу тенге, а это всего лишь 20 литров. Цена в городе колеблется — заправки, на которых есть ограничение продаж сжиженного газа, реализуют его по 49 тенге, а некоторые продают голубое топливо по 53−55 тенге.

На заправках, где сжиженный газ реализуется без талонов, наблюдаются длинные очереди. Местный акимат ищет пути для решения этой проблемы. Реализация газа на заправках взята под контроль.

Руководитель региона Бердибек Сапарбаев для выяснения причин возникновения дефицита газа созвал руководителей государственных и правоохранительных органов, а также руководителей компаний, занимающихся доставкой и распространением сжиженного газа.

«Несмотря на то, что Министерство энергетики выделило нам весь необходимый объем сжиженного газа по квоте, вот уже на протяжении пяти дней не решается вопрос с обеспечением сжиженным газом. В январе, феврале у нас такого вопроса не возникало. Незаметно и увеличения автотранспорта по сравнению с февралем. Так в чем же причина такого положения дел? Мы должны выяснить причины и принять меры для того, чтобы в будущем не повторилась такая ситуация. Мы уговариваем водителей пользоваться сжиженным газом, а сами их не можем им обеспечить», — сказал Бердибек Сапарбаев на совещании по данному вопросу.

В свою очередь заместитель акима региона Жанабай Бексары заявил, что выделяемых Министерством энергетики 5200 тонн сжиженного газа недостаточно для области. В целом потребность региона составляет более 7 тысяч тонн.

«По сравнению с прошлым годом количество транспорта, пользующегося сжиженным газом, выросло на 54%. Кроме того, АО “СНПС — Актобемунайгаз” согласно соглашению требует 100% предоплату. В этой связи между заправками и компаниями-поставщиками возникла проблема своевременной доставки голубого топлива», — пояснил заместитель акима.

Еще одной причиной возникшего дефицита назван различный объем выделяемого поставщиками для заправок газа. «То есть, сейчас газ закупают лишь те заправки, у которых есть возможность предоплаты. Если будут выявлены нарушения по данному факту, то все виновники будут привлечены к ответственности», — заверил Жанабай Бексары.

Выслушав его, аким региона Бердибек Сапарбаев подчеркнул: «Мы попросили компании-производители выделить дополнительные объемы газа. Необходимо принять меры по наведению дисциплины и порядка в этой сфере, чтобы правильно проводились расчеты и в будущем не допускалось подобного».

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