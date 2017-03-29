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13:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

Социальная пенсия вырастет на 1,5% с 1 апреля

В Пермском крае повышение коснётся 66,5 тыс. человек.

Размер социальной пенсии в РФ вырастет на 1,5% с 1 апреля. Коэффициент рассчитали в соответствии с данными о величине прожиточного минимума пенсионера в России в 2016 году. Пенсии могут вырасти на 129 рублей.

В Пермском крае это увеличение коснётся 66,5 тысяч пенсионеров, сообщили в ПФР по Пермскому краю. Среди них не только получатели социальных пенсий, но также инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, родители и вдовы погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от радиации.

Кроме того, немного вырастут и страховые пенсий у неработающих пенсионеров. В крае увеличение коснётся 567 тысяч человек. Рост произойдёт за счёт повышения стоимости пенсионного коэффициента (балла). С 1 апреля он составит 78,58 рублей вместо 78,28 рублей.

Напомним, в этом году пенсию уже повышали 1 февраля. Индексация коснулась неработающих пожилых людей, достигших пенсионного возраста.

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