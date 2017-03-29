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13:18 (мск), источник: VN.ru

380 км автодорог отремонтируют в Новосибирской области

Ликвидировать аварийно опасные участки дорожно-транспортной сети, уменьшать количество грунтовок, улучшать придорожные сервисы и школьные маршруты — таковы планы региона на ближайшее будущее.

Об этом и многом другом рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений РАКОВ журналистам телеканала ОТС и «Советской Сибири».

Весна — время для осмотра

— Евгений Иванович, часто ли вы ездите по региону? Хотелось бы услышать вашу оценку качества дорог.

— В прошлом году мне пришлось довольно много поездить, особенно в летний и осенний периоды, когда шла приемка объектов. Зимой образуется снежный накат, и дороги у нас лучше, ровнее, но в межсезонье, конечно, возникают трудности. У нас 2,5 тысячи километров грунтовых дорог, а 6,5 тысячи километров — дороги переходного типа, которые нуждаются в ремонте. Они давно потеряли несущую способность и из щебеночных превратились в грунтощебеночные. Дорожные организации стараются поддерживать их в технически исправном состоянии, но бывают затруднения движения в периоды распутицы и дождей.

— При каких условиях дорога регионального значения считается качественной и безопасной?

— Если исходить из требований ГОСТа 50597−93, на дорогах не должно быть дефектов покрытия. Все техсредства организации дорожного движения должны находиться в исправном состоянии — светофор, разметка и прочее. Но если смотреть на ситуацию шире, глобальнее — например, проверить, соответствует ли дорога продольно-поперечному уклону, — вопросов возникает намного больше.

Порядка 70 процентов автотрасс области не соответствуют нормативным и техническим требованиям.

Денег в дорожном фонде не хватает, но мы стараемся проводить капремонт и ремонт каждый год. Весной и осенью выезжаем с осмотрами. Дорожные и специализированные организации проводят экспертную оценку и определяют, какие виды ремонта необходимы.

На подступах к ремонту

— Сколько магистралей удастся привести в порядок до конца года?

— По всему региону предстоит отремонтировать порядка 380 километров автомобильных дорог. Так, в 2017 году стартует проект «Безопасные и качественные дороги» за счет субсидий федерального бюджета в размере одного миллиарда рублей. Доля софинансирования из областного бюджета составляет 1 миллиард 5 миллионов рублей. Плюс к тому 234 миллиона добавляет Новосибирск. Итого — более двух миллиардов на текущий год. Объем финансирования достаточно большой. Соглашение с Росавтодором по получению субсидий подписано, уже прошел ряд аукционов. В рамках агломерации запланирован ремонт порядка ста километров дорог. В городах Новосибирск, Искитим, Бердск, Обь и рабочем поселке Кольцово.

Планируем работу на автодорогах Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Кочки — Павлодар, Новосибирск — Садовый, Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС, Инская — Барышево. В этом году приступим к ремонту. Продолжим работу в направлении Криводановки и Сокура.— Ликвидация аварийно опасных участков — среди приоритетов.

— Что запланировано предпринять?

— В местах концентрации ДТП предусмотрены ремонт дорожных покрытий; нанесение разметок долговечными материалами и термопластиком; устройство желто-белых пешеходных переходов, тротуаров; установка пешеходных удерживающих ограждений, светофоров, техсредств организации дорожного движения; перенос заездных карманов и автобусных остановок. Кроме того, будем устанавливать средства фото- и видеофиксации нарушений правил ПДД в части скоростного режима. К этим работам мы относимся очень щепетильно.

— Какие автотрассы будут отремонтированы в районах области?

— На 2017 год запланированы субсидии муниципальным образованиям в размере 2,5 миллиарда рублей. Соглашения уже подписаны, можно приступать к проведению аукционов. Деньги по районам распределяем пропорционально, в зависимости от протяженности сети автомобильных дорог.

— Планируете ли уменьшать количество грунтовок? Ведь там, где дорога покрыта глиной, проехать после дождя практически невозможно.

— В рамках программы устойчивого развития сельских территорий мы получаем субсидии из федерального бюджета. В 2017 году это порядка 260 миллионов рублей. Будет построен ряд объектов в Доволенском, Усть-Таркском и Сузунском районах.

Нюансы сервиса

— На территории области не хватает придорожных сервисов высокого уровня — с гостиницами, мини-маркетами, стоянками для фур, современной комфортной зоной для отдыха водителей. Есть ли перспективы?

— Да, Новосибирская область нуждается в сервисах хорошего уровня. Например, стоянок транспорта с опасными грузами у нас практически нет.

Что же касается перспектив, они были и есть. Другое дело, что, может быть, не всегда на них откликаются инвесторы.

В настоящее время министерство готовит схему-карту, на которой будут отображены уже существующие, развивающиеся и строящиеся объекты придорожного сервиса.

До конца марта мы разработаем концепцию. Затем она появится на нашем сайте, чтобы инвесторы обратили на нее внимание.

— Имеются ли недостатки на школьных маршрутах?

— Еще не все школьные маршруты обустроены, оборудованы, и губернатор уделяет этому большое внимание. В 2017 году запланированы ремонтные работы, но мы немного ограничены в рамках бюджета.

С пешеходными переходами возле сельских общеобразовательных учреждений, где на дорогах нет асфальтобетонного покрытия, также возникают некоторые вопросы. Думаю, со временем они будут урегулированы.

СПРАВКА

Протяженность дорожной сети Новосибирской области составляет 12 700 километров, из них 3 600 километров — дороги с усовершенствованным типом покрытия (асфальт, цементобетон), 6 500 километров — дороги с щебеночным покрытием, 2 500 километров — грунтовые дороги.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 13 от 29 марта 2017 года.

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