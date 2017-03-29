380 км автодорог отремонтируют в Новосибирской области

— Если исходить из требований ГОСТа 50597−93, на дорогах не должно быть дефектов покрытия. Все техсредства организации дорожного движения должны находиться в исправном состоянии — светофор, разметка и прочее. Но если смотреть на ситуацию шире, глобальнее — например, проверить, соответствует ли дорога продольно-поперечному уклону, — вопросов возникает намного больше.

— В прошлом году мне пришлось довольно много поездить, особенно в летний и осенний периоды, когда шла приемка объектов. Зимой образуется снежный накат, и дороги у нас лучше, ровнее, но в межсезонье, конечно, возникают трудности. У нас 2,5 тысячи километров грунтовых дорог, а 6,5 тысячи километров — дороги переходного типа, которые нуждаются в ремонте. Они давно потеряли несущую способность и из щебеночных превратились в грунтощебеночные. Дорожные организации стараются поддерживать их в технически исправном состоянии, но бывают затруднения движения в периоды распутицы и дождей.

— Евгений Иванович, часто ли вы ездите по региону? Хотелось бы услышать вашу оценку качества дорог.

Об этом и многом другом рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений РАКОВ журналистам телеканала ОТС и «Советской Сибири».

Денег в дорожном фонде не хватает, но мы стараемся проводить капремонт и ремонт каждый год. Весной и осенью выезжаем с осмотрами. Дорожные и специализированные организации проводят экспертную оценку и определяют, какие виды ремонта необходимы.

На подступах к ремонту

— Сколько магистралей удастся привести в порядок до конца года?

— По всему региону предстоит отремонтировать порядка 380 километров автомобильных дорог. Так, в 2017 году стартует проект «Безопасные и качественные дороги» за счет субсидий федерального бюджета в размере одного миллиарда рублей. Доля софинансирования из областного бюджета составляет 1 миллиард 5 миллионов рублей. Плюс к тому 234 миллиона добавляет Новосибирск. Итого — более двух миллиардов на текущий год. Объем финансирования достаточно большой. Соглашение с Росавтодором по получению субсидий подписано, уже прошел ряд аукционов. В рамках агломерации запланирован ремонт порядка ста километров дорог. В городах Новосибирск, Искитим, Бердск, Обь и рабочем поселке Кольцово.

Планируем работу на автодорогах Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Кочки — Павлодар, Новосибирск — Садовый, Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС, Инская — Барышево. В этом году приступим к ремонту. Продолжим работу в направлении Криводановки и Сокура.— Ликвидация аварийно опасных участков — среди приоритетов.

— Что запланировано предпринять?

— В местах концентрации ДТП предусмотрены ремонт дорожных покрытий; нанесение разметок долговечными материалами и термопластиком; устройство желто-белых пешеходных переходов, тротуаров; установка пешеходных удерживающих ограждений, светофоров, техсредств организации дорожного движения; перенос заездных карманов и автобусных остановок. Кроме того, будем устанавливать средства фото- и видеофиксации нарушений правил ПДД в части скоростного режима. К этим работам мы относимся очень щепетильно.

— Какие автотрассы будут отремонтированы в районах области?

— На 2017 год запланированы субсидии муниципальным образованиям в размере 2,5 миллиарда рублей. Соглашения уже подписаны, можно приступать к проведению аукционов. Деньги по районам распределяем пропорционально, в зависимости от протяженности сети автомобильных дорог.



— Планируете ли уменьшать количество грунтовок? Ведь там, где дорога покрыта глиной, проехать после дождя практически невозможно.



— В рамках программы устойчивого развития сельских территорий мы получаем субсидии из федерального бюджета. В 2017 году это порядка 260 миллионов рублей. Будет построен ряд объектов в Доволенском, Усть-Таркском и Сузунском районах.



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