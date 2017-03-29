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13:41 (мск), источник: Nakanune.ru

В двух районах Екатеринбурга проведут масштабный ремонт теплосетей

Для подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону в микрорайонах Химмаш и Компрессорный специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании разработали специальную ремонтную программу. Планируется капремонт и замена 1,5 километров теплосетей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, в микрорайонах отремонтируют проблемные участки теплосетевого комплекса, выявленные в период отопительного сезона и в процессе опрессовок.

«На Химмаше планируется заменить 842 метра распределительных теплосетей по улицам Черняховского, Бородина, Косарева, Дальневосточная и Жуковского. В этом году проведут работы по проектированию участков тепловых сетей протяжённостью 2,8 км по восьми улицам. Строительно-монтажные работы по тепловым сетям будут выполнены в 2018 году, объем капитальных вложений составит порядка 47 млн. рублей. В микрорайоне Компрессорный будет проведен плановый ремонт трубопроводов протяженностью 400 метров по улицам Белоярская, Карельская. Из наиболее протяженных участков по программе технического перевооружения в 2017 году запланированы проектные работы на тепловых сетях по улицам Прибалтийская, Латвийская, Литовская, Белоярская, Новая, Центральная общей протяженностью 15 км на сумму свыше 3 млн руб. Строительно-монтажных работы по этим тепловым сетям будут выполнены в 2018 году, объем капитальных вложений составит порядка 57,8 млн руб.», — сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что все работы будут проводиться без ограничения горячего водоснабжения, на некоторых распределительных сетях с кратковременным ограничением.

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