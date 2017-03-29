В Челябинской области профмастерство будет оценено материально

Соответствующее постановление подготовлено министерством образования и науки области. Об этом доложил министр Александр Кузнецов на заседании правительства региона, которое состоялось 29 марта.

По словам Александра Кузнецова, начиная с 2013 года, представители Челябинской области участвуют в национальных и международных чемпионатах по профессиональному мастерству и показывают высокий результат. В 2016 году из 20 участников национального чемпионата 13 стали победителями и призерами. Из 7 участников международного чемпионата награды завоевали 5 участников. Их подготовку осуществляли 17 наставников. В итоге область заняла 5 место в национальном рейтинге.

В бюджете 2017 года на поощрение призеров и победителей выделено 2 миллиона 70 тысяч рублей. По словам Александра Кузнецова, разработанным порядком предусмотрены объемы и сроки денежных выплат не только победителям и призерам национальных и международных чемпионатов, но и их наставникам.

Размер поощрения в зависимости от занятого места составит от 10 тысяч до 150 тысяч рублей. Так, за победу в национальном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» будет выплачиваться премия в размере 50 тысяч рублей, за 2 и 3 места — 30 тысяч и 20 тысяч рублей.

Победа в международных конкурсах оценивается в 150 тысяч рублей. За второе и третье места призеры получат вознаграждение 130 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно.

Медальон за профессионализм — 110 тысяч рублей. Поощрение наставникам назначается в размере, эквивалентном поощрению воспитанных ими призеров или победителей.

«Мы гордимся нашими чемпионами, — подчеркнул Борис Дубровский и шутливо добавил. — Если так пойдет и дальше, то бюджета может не хватить». Затем, перейдя на серьезный тон, глава региона выразил надежду, что победители и призеры «Ворлдскиллс» внесут достойный вклад в экономическое развитие Челябинской области и в дальнейшем в пополнение бюджета региона.