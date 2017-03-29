Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
10Европейские деревья года
13:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Открыт рейс из Перми в турецкий Бодрум

Авиакомпания «Уральские Авиалинии» объявила о чартерной программе в город Бодрум (Турция) из Перми. Компания запланировала 13 рейсов, начиная с 30 мая, тип судна — Airbus-321.

Единственный раз подобный чартер организовывал оператор Coral Travel в 2015 году, но после пяти совершенных рейсов программа была свернута. Бодрум, в отличие от других направлений, Даламана и Антальи, — находится на побережье Эгейского моря.

Отметим, в этом году в Турцию с полетными программами заявились шесть авиакомпаний по трем направлениям — Анталья, Даламан и Бодрум. Самым популярным направлением традиционно остается Анталья — туда заявились четыре перевозчика: «Уральские Авиалинии», Azur Air, Onur Air и Royal Flight.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как отец вытаскивал сына из Сирии
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД
В США отменили закон о защите данных в интернете
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Премьер-министр Британии уведомила Брюссель о начале Brexit
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение.
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь