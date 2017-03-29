Открыт рейс из Перми в турецкий Бодрум
Авиакомпания «Уральские Авиалинии» объявила о чартерной программе в город Бодрум (Турция) из Перми. Компания запланировала 13 рейсов, начиная с 30 мая, тип судна — Airbus-321.
Авиакомпания «Уральские Авиалинии» объявила о чартерной программе в город Бодрум (Турция) из Перми. Компания запланировала 13 рейсов, начиная с 30 мая, тип судна — Airbus-321.
Единственный раз подобный чартер организовывал оператор Coral Travel в 2015 году, но после пяти совершенных рейсов программа была свернута. Бодрум, в отличие от других направлений, Даламана и Антальи, — находится на побережье Эгейского моря.
Отметим, в этом году в Турцию с полетными программами заявились шесть авиакомпаний по трем направлениям — Анталья, Даламан и Бодрум. Самым популярным направлением традиционно остается Анталья — туда заявились четыре перевозчика: «Уральские Авиалинии», Azur Air, Onur Air и Royal Flight.