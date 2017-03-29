В торговых сетях Татарстана выявлено 154 нарушения антимонопольного законодательства

В ходе проверок специалистами УФАС были обнаружены 154 нарушения в более чем тысяче договоров поставки продовольственных товаров, что составляет 14 процентов от общего числа проверенных договоров. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя УФАС по РТ Игорь Павлов.

«Нарушения были выявлены в торговых сетях “Пятерочка”, “Перекресток”, “Верный”, “Бэхетле-1”, “Азык” (торговая сеть “Пестречинка”), торговая сеть “Эссен”, торговый дом “Челны-хлеб”, “Эдельвейс”, “Арслан”, торговая сеть “Чак-Чак” и “Вавилон”. Нарушения следующего рода: установление вознаграждения на социально значимые продукты — это торговая сеть “Пестречинка”, превышение установленного законом размера вознаграждения (более 5 процентов) — это “Бэхетле”, “Вавилон”, “Пятерочка” и “Перекресток”. Превышение установленного законом срока отсрочки оплаты товара — “Вавилон”, “Арслан” (сеть “Августина”), оптовик “Эссен”. Также в числе нарушений — отсутствие сайта торговой сети — это “Вавилон”, отсутствие необходимой информации на сайте — торговая сеть “Чак-Чак”, навязывание условий о возврате товара — сеть “Августина”. Если товар поставлен в сети, то право собственности переходит к сети, нереализованный товар не должен быть возвращен поставщику», — отметил в ходе выступления Игорь Павлов.

«В Татарстане за февраль 2017 года на предмет антимонопольных правил и законодательства были проверены 8 федеральных сетей: “Тандер” (торговая сеть “Магнит”), “Перекресток”, “Агроторг” (торговая сеть “Пятерочка”), “Зельгрос”, “Ашан”, “Метро кэш энд керри”, “Лента”, Союз Святого Ионна Воина (торговая сеть “Верный”)», — проинформировал Павлов. Помимо этого, по его словам, проверки прошли в пяти региональных сетях: ООО «Бэхетле-1», ООО «Азык» (торговая сеть «Пестречинка»), ООО «Оптовик» (торговая сеть «Эссен»), ООО ТД «Камилла», ООО ТД «Челны-хлеб». УФАС проверил и четыре торговые сети, осуществляющие деятельность в Казани: это торговая компания «Эдельвейс», ООО «Арслан» (торговая сеть «Августина»), «Ак барс регион» (торговая сеть «Чак-Чак»), «Вавилон».

Проверки торговых сетей и поставщиков на соблюдение антимонопольного законодательства прошли по всей России. Задача всех территориальных органов ФАС России заключалась в том, чтобы выяснить, соответствует ли требованиям антимонопольного законодательства и закона о торговле деятельность торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров. Основание для проведения всероссийских проверок — поручение Правительства Российской Федерации, направленное на исполнение в ФАС России.