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13:36 (мск), источник: Крым Press

Владельцам дорогих авто в Севастополе придётся раскошелиться

Владельцам дорогих авто в Севастополе, как и всем российским любителям статусных машин, транспортный налог доведётся платить с учётом повышающего коэффициента. Речь идёт об автомобилях, средняя стоимость которых превышает 3 миллиона рублей.

Источник: AP 2017

Эта законодательная норма определена пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2014 года. Коэффициент применяется только к легковым автомобилям, включенным в Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Документ размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России. Повышающий коэффициент применяется независимо от фактической стоимости приобретения автомобиля. Определяется строго в соответствии с маркой, моделью (версией), типом двигателя, объемом двигателя, и количества лет, прошедших с года выпуска автомобиля, — дают разъяснения специалисты Управления ФНС в Севастополе.

В случае отсутствия легкового автомобиля в Перечне (в том числе с учетом типа и объема двигателя транспортного средства) или несоответствия количества лет, прошедших с года выпуска, аналогичному показателю Перечня повышающий коэффициент не применяется.

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