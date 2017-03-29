Владельцам дорогих авто в Севастополе придётся раскошелиться

Эта законодательная норма определена пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2014 года. Коэффициент применяется только к легковым автомобилям, включенным в Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Документ размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России. Повышающий коэффициент применяется независимо от фактической стоимости приобретения автомобиля. Определяется строго в соответствии с маркой, моделью (версией), типом двигателя, объемом двигателя, и количества лет, прошедших с года выпуска автомобиля, — дают разъяснения специалисты Управления ФНС в Севастополе.

В случае отсутствия легкового автомобиля в Перечне (в том числе с учетом типа и объема двигателя транспортного средства) или несоответствия количества лет, прошедших с года выпуска, аналогичному показателю Перечня повышающий коэффициент не применяется.