Учителя и врачи Новосибирской области получат прибавку к зарплате

Насколько вырастет жалованье и когда — депутаты решат в апреле на сессии законодательного собрания. Новосибирская область — в числе десяти регионов страны, где система ежегодной индексации работает без сбоев — отметил губернатор.

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Врачи, учителя, соцработники — предусмотрена индексация, все деньги предусмотрены. Те деньги, которые сразу не были заложены в бюджете, мы их вносим в изменение бюджета, которое в апреле будем рассматривать на сессии. Поэтому эта работа будет вестись безотлагательно, это выполнение указа президента».