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13:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Учителя и врачи Новосибирской области получат прибавку к зарплате

Об этом сегодня сообщили в региональном правительстве.

Источник: Вести - Новосибирск

Насколько вырастет жалованье и когда — депутаты решат в апреле на сессии законодательного собрания. Новосибирская область — в числе десяти регионов страны, где система ежегодной индексации работает без сбоев — отметил губернатор.

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Врачи, учителя, соцработники — предусмотрена индексация, все деньги предусмотрены. Те деньги, которые сразу не были заложены в бюджете, мы их вносим в изменение бюджета, которое в апреле будем рассматривать на сессии. Поэтому эта работа будет вестись безотлагательно, это выполнение указа президента».

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