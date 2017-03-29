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17:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

Энергетики отреставрируют здание в центре Волгограда к мундиалю

«МРСК Юга» отреставрирует здание «Волгоградэнерго», которое является памятником архитектуры, к ЧМ-2018.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» представитель группы по связям с общественностью ПАО «МРСК-Юга» — «Волгоградэнерго» Лилия Кантур, в ближайшее время определится подрядчик по реставрации главного фасада здания, расположенного на проспекте Ленина, а также по обновлению архитектурно-художественной подсветки.

«Реставрация исторического здания, созданного Ефимом Левитаном, станет вкладом волгоградских энергетиков в подготовку центральной улицы города-героя к предстоящему в 2018 году чемпионату», — подчеркнула она.

Реставрация фасада запланирована на ближайшие месяцы. Работы будут профинансированы за счет собственных средств компании. Отметим, что здание было построено в начале 1950-ых годов по проекту известного волгоградского архитектора Ефима Левитана, а архитектурным памятником оно было признано в 1997 году. «За все время своего существования оно ни разу не ремонтировалось», — отметили в «МРСК Юга».

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