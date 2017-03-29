В Башкирии выросло производство мяса и яиц

Производство молока осталось на уровне 2016 года и составило 214 тысяч тонн. Таковы данные мониторинга развития сельского хозяйства региона.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2016 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств Башкортостана достигло 397,4 тысячи тонн (+0,9 процента к уровню 2015 года).

Производство яиц в регионе превысило к концу прошлого года 1,123 млрд штук. Это на 19,7 процента больше, чем в 2015 году.

Республика сохраняет лидерство по приросту производства яиц в России. По данным Минсельхоза РФ, основной прирост объема производства яиц в прошлом году получен в Башкортостане, а также в Ростовской, Воронежской, Ярославской и Белгородской областях.