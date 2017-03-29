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14:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выросло производство мяса и яиц

УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За первые два месяца этого года в Башкортостане произведено 54,5 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, а также 160,6 млн штук яиц. Рост составил 8,6 и 4 процента, соответственно.

Источник: Башинформ

Производство молока осталось на уровне 2016 года и составило 214 тысяч тонн. Таковы данные мониторинга развития сельского хозяйства региона.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2016 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств Башкортостана достигло 397,4 тысячи тонн (+0,9 процента к уровню 2015 года).

Производство яиц в регионе превысило к концу прошлого года 1,123 млрд штук. Это на 19,7 процента больше, чем в 2015 году.

Республика сохраняет лидерство по приросту производства яиц в России. По данным Минсельхоза РФ, основной прирост объема производства яиц в прошлом году получен в Башкортостане, а также в Ростовской, Воронежской, Ярославской и Белгородской областях.

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