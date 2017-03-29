В Омске продают здание культового ночного клуба

Трёхэтажное здание выставлено на продажу на сайте бесплатных объявлений. Помещения, в которых в последнее десятилетие располагались сразу несколько ночных заведений, включая культовый клуб XL, было выставлено на продажу на сайте бесплатных объявлений.

Как сообщает «Новый Омск», продажей помещения свободного назначения занимается агентство «Высвобожденное имущество ПАО «БИНБАНК».

Площадь продаваемых помещений по адресу улица Красногрвардейская, 7 превышает 4 тыс. квадратных метров. Заявленная стоимость здания, расположенного на арендном земельном участке, составляет 89,7 млн рублей.