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14:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В S&P назвали «удивительной» сумму продажи дочки «Сбербанка» в Украине

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) считает «несколько удивительной» сумму, за которую в текущих условиях «Сбербанк» сумел продать свою «дочку» в Украине, заявил журналистам директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко, сообщает Прайм.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сбербанк» в понедельник объявил о продаёт 100% акций своей украинской «дочки’консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский «Сбербанк», является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

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Газета «Коммерсант» во вторник со ссылкой на источники сообщила, что сумма сделки составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов, и на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование ее офисов радикалами.

«Мы исходим из ситуации, которую видим в СМИ. Исходя из ситуации, которая сложилась в Украине, а именно, исходя из достаточно высоких экономических и операционных рисков для ведения банковской деятельности, оценка, близкая к единице капитала, выглядит несколько удивительной. Но это решение двух сторон, комментировать никак не можем», — сказал Вороненко.

При этом он добавил, что сделка «вряд ли может служить ориентиром для подобных сделок, если они будут иметь место».

Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), «Проминвестбанка» («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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