Украина лишилась контракта на поставки БТР в Таиланд — СМИ
Украина, по информации СМИ, потеряла Таиланд как основного покупателя своих БТР на мировом рынке.
Украина, по информации СМИ, потеряла Таиланд как основного покупателя своих БТР на мировом рынке.
Во время прошедшей в Лангкави (Малайзия) оборонной выставки LIMA-2017 армия Таиланда подписала контракт с китайским внешнеторговым объединением Norinco на приобретение 34 новых китайских бронетранспортеров ZBL09 — полных аналогов украинских БТР-3Е, ранее поставляемых в Таиланд, передает
Отмечается, что стоимость закупаемых БТР составляет 59,325 млн бат (1,695 млн долл.) за единицу. Таким образом, общая стоимость закупки БТР составляет 2,01705 млрд бат (57,63 млн долл.).
Кроме того, с китайской стороной заключено соглашение стоимостью 400 млн бат (около 11,4 млн долл.) на модернизацию бронетанкоремонтного предприятия таиландской армии для организации на нем ремонта бронетехники китайского производства — танков типа 85 и закупаемых танков VT4 и БТР ZBL09.
«Китайский танк VT4 Таиланд также решил закупать вместо украинского “Оплот”», — говорится в сообщении.
Отметим, что китайский БТР ZBL09 малоизвестен на мировой арене. До этого, подобные БТР поставлялись на экспорт только один раз — в Венесуэлу в количестве 40 шт.
Украинские БТР-3Е1 производства Киевского бронетанкового завода поставлялись в Таиланд по контрактам 2007 и 2011 годов. Однако эти поставки с самого начала сопровождали различные скандалы. В конечном итоге, тайские вооруженные силы решили переориентировать основные закупки бронетехники у китайских поставщиков.