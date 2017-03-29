Омские школы задолжали за тепло 115 миллионов
«ОмскРТС» обнародовал антирейтинг неплательщиков.
«ОмскРТС» обнародовал антирейтинг неплательщиков.
Сегодня, 29 марта поставщик отопления АО «Омск РТС» обнародовал списки самых крупных неплательщиков.
Оказалось, что лидером антирейтинга оказался департамент образования, задолжавший 115 миллионов рублей за тепло. По всей вероятности, речь идет о школах, у которых часто нет огромных сумм за платежи по квитанциям.
На втором месте — Минобороны с долгом 78 миллионов рублей. На третьем месте -региональный Минздрав, накопивший 16 миллионов рублей.
Также остались должны Министерство образования 10 миллионов, министерство культуры -8 миллионов и департамент физической культуры и спорта Омска — 6 миллионов.
СКК имени Блинова не оплатил 6 миллионов рублей.
Среди физлиц лидирует депутат Заксобрания Дмитрий Павлов, долг которого составил 1,4 миллиона рублей.