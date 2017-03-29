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17:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Жители Ростовской области жалуются на грабёж при оплате общедомовых нужд

С начала года в Госжилинспекцию региона поступило около 2 тыс. обращений.

Жители Ростовской области называют грабежом оплату за общедомовые нужды в жилых домах. Новые правила начисления подняли волну народного возмущения. Только с начала года поступило около 2 тыс. обращений, половина из которых касаются порядка начисления платы по ОДН. Об этом ИА REGNUM проинформировали в Госжилинспекции региона 29 марта.

Одна из основных причин жалоб — неправильный расчет размера платы из-за применения норматива с учетом площади помещений, входящих в состав общего имущества, не подтвержденной технической документацией.

«Только по Волгодонску поступило более 70 обращений. При проведении проверок, выяснилось, что при расчете учитывалась площадь чердачных помещений. Управляющая компания не смогла подтвердить данную площадь техдокументацией на многоквартирный дом. В результате принятых мер по каждой квитанции был выполнен перерасчет в размере 50% от начисленной суммы», — отметил начальник областной ГЖИ Павел Асташев.

А чтобы плата по нормативу не оказалась выше, чем по фактическому потреблению, собственники могут принять решение о начислениях по общедомовому прибору учета.

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И.о. директора Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков отметил, что сфера ЖКХ и рост жилищно-коммунальных платежей является проблемой номер один для жителей Ростовской области. Об этом говорят результаты проведенного социологического опроса, в котором приняли участие более 2 тыс. пенсионеров из пяти населенных пунктов Дона. В частности, довольны системой ЖКХ в Ростовской области только 5% опрошенных пенсионеров. 42% респондентов ответить на вопрос затруднились.

Высокие тарифы — лидер коммунальных проблем. Результаты исследования «Проблемы ЖКХ глазами социально незащищенных слоев населения (на примере пенсионеров Ростовской области)» показывают, что абсолютное большинство (60% респондентов) считают размер оплаты услуг ЖКХ слишком большим. Только лишь 11% пенсионеров имеют субсидии на оплату. 10% опрошенных считают стоимость коммунальных услуг терпимой, 19% с положительным или отрицательным ответом затруднились.

Напомним, с 1 января 2017 года вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому платежи за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды (ОДН), из состава коммунальных перешли в жилищные услуги.

В марте этого года в Госдуму был внесен законопроект, закрепляющий приоритет показателей общедомовых приборов учета при выставлении платежей за ОДН. В случае, если фактическое потребление окажется ниже норматива, платежи должны выставляться именно по факту.

«Эта норма призвана защитить собственников от завышенной платы. Выставление платы за ОДН выше норматива возможно только при принятии соответствующего решения собственниками на общем собрании. К примеру, это возможно при дополнительных услугах, таких как освещение детских и спортивных площадок, стоянок», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

Таким образом проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс, в части уточнения порядка определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, нашел поддержку на Дону.

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