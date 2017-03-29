Жители Ростовской области жалуются на грабёж при оплате общедомовых нужд

Жители Ростовской области называют грабежом оплату за общедомовые нужды в жилых домах. Новые правила начисления подняли волну народного возмущения. Только с начала года поступило около 2 тыс. обращений, половина из которых касаются порядка начисления платы по ОДН. Об этом ИА REGNUM проинформировали в Госжилинспекции региона 29 марта.

Одна из основных причин жалоб — неправильный расчет размера платы из-за применения норматива с учетом площади помещений, входящих в состав общего имущества, не подтвержденной технической документацией.

«Только по Волгодонску поступило более 70 обращений. При проведении проверок, выяснилось, что при расчете учитывалась площадь чердачных помещений. Управляющая компания не смогла подтвердить данную площадь техдокументацией на многоквартирный дом. В результате принятых мер по каждой квитанции был выполнен перерасчет в размере 50% от начисленной суммы», — отметил начальник областной ГЖИ Павел Асташев.

А чтобы плата по нормативу не оказалась выше, чем по фактическому потреблению, собственники могут принять решение о начислениях по общедомовому прибору учета.