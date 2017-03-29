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16:42 (мск), источник: Вести Сочи

Кондратьев потребовал достроить перинатальный центр в Сочи в этом году

29 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел строительную площадку нового перинатального центра в Сочи и пообщался с застройщиками.

Сдать объект в эксплуатацию планировали еще в апреле прошлого года, но из-за проблем с подрядчиком сроки неоднократно переносили.

Очередные отговорки и оправдания от строителей глава региона слушать отказался. По словам Кондратьева, сложилась абсурдная ситуация.

«Ровно неделя на принятие решения — или стройка продолжается, или меняйте подрядчика. Деньги в краевом бюджете заложены. Деньги заложены — освоить их не можем. Это абсурд сам по себе! Освоение само по себе — не цель. Реальный результат — строительство перинатального центра, который будет введен в эксплуатацию. И когда здесь появятся первые деньги, считайте задачу выполнили», — заявил губернатор.

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