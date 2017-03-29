Кондратьев потребовал достроить перинатальный центр в Сочи в этом году
29 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел строительную площадку нового перинатального центра в Сочи и пообщался с застройщиками.
29 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел строительную площадку нового перинатального центра в Сочи и пообщался с застройщиками.
Сдать объект в эксплуатацию планировали еще в апреле прошлого года, но
Очередные отговорки и оправдания от строителей глава региона слушать отказался. По словам Кондратьева, сложилась абсурдная ситуация.
«Ровно неделя на принятие решения — или стройка продолжается, или меняйте подрядчика. Деньги в краевом бюджете заложены. Деньги заложены — освоить их не можем. Это абсурд сам по себе! Освоение само по себе — не цель. Реальный результат — строительство перинатального центра, который будет введен в эксплуатацию. И когда здесь появятся первые деньги, считайте задачу выполнили», — заявил губернатор.