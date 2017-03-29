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15:20 (мск), источник: Tengrinews

Ставки по депозитам в РК стали ниже — Нацбанк

Ставки по привлеченным депозитам в Казахстан снизились с 12 до 11,8 процента для физических лиц, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что снижение произошло в феврале 2017 года.

В иностранной валюте ставки снизились с 2,6 до 2,4 процента, по вкладам юрлиц — с 10,5 до 10,2 и с1,6 до 1,4 в инвалюте соответственно.

В целом общий объем депозитов на конец февраля 2017 года составил 17 045,4 миллиарда тенге, снизившись за январь-февраль на 6,2 процента.

«Такая динамика обусловлена уменьшением объема депозитов в иностранной валюте (на 11,5 процента) на фоне увеличения депозитов в национальной валюте (на 0,3 процента). «В результате уровень долларизации депозитов снизился с 54,6 в декабре 2016 года до 51,5 в феврале 2017 года. Доля валютных вкладов юридических лиц снизилась с начала года с 49,1 до 45,8 процента, физических лиц — с 62,0 до 58,8 процента», — прокомментировали в финансовом регуляторе.

Сообщается, что росту депозитов в национальной валюте способствовал рост депозитов физических лиц, которые с начала года увеличились на 4,1 процента, или на 121,3 миллиарда тенге.

«Депозиты в иностранной валюте снизились как за счет переоценки в результате укрепления тенге (на 6,2 процента за январь-февраль), так и за счет физического оттока (на 5,7 процента)», — сообщили в Нацбанке РК.

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