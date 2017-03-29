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15:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Аэропорты Кубани перешли на летнее расписание

В летний период авиакомпании свяжут города Кубани более чем с 55 городами России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Новый график продлится по 28 октября 2017 года.

Увеличится частота полетов в Москву и Санкт-Петербург, Новосибирск, Симферополь, Стамбул. Среди новых международных направлений появится Армения, Грузия, Израиль, Молдова, Турция.

Из Краснодара начнут работу новые рейсы в Пермь. В апреле откроются сразу три новых международных направления: в Кишинев, Гюмри и Стамбул. В мае из столицы края можно будет долететь в Хабаровск через Иркутск. Рейсы будут выполняться до конца октября по воскресеньям. В конце мая авиакомпания начнут осуществляться перелеты в турецкий Даламан.

Всего аэропорт Краснодара в летнем расписании полетов будет обслуживать более 50 внутренних и международных направлений.

В летнем расписании Международного аэропорта Сочи будут действовать около 60 направлений. Из аэропорта Анапы будут действовать до 47 направлений, 6 из них новые по сравнению с 2016 годом. Аэропорт Геленджик в новом сезоне обслужит рейсы по 15 направлениям, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

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