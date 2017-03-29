Аэропорты Кубани перешли на летнее расписание

Увеличится частота полетов в Москву и Санкт-Петербург, Новосибирск, Симферополь, Стамбул. Среди новых международных направлений появится Армения, Грузия, Израиль, Молдова, Турция.

Из Краснодара начнут работу новые рейсы в Пермь. В апреле откроются сразу три новых международных направления: в Кишинев, Гюмри и Стамбул. В мае из столицы края можно будет долететь в Хабаровск через Иркутск. Рейсы будут выполняться до конца октября по воскресеньям. В конце мая авиакомпания начнут осуществляться перелеты в турецкий Даламан.

Всего аэропорт Краснодара в летнем расписании полетов будет обслуживать более 50 внутренних и международных направлений.