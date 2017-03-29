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14:57 (мск), источник: БЕЛТА

В Китае обнаружен крупнейший в истории страны золотой рудник

29 марта, Пекин /БЕЛТА — Жэньминь Жибао/. Крупнейший за всю историю Китая золотоносный рудник обнаружен в восточной провинции Шаньдун.

Содержание золота в данном месторождении составляет рекордные 382,58 т. Ожидается, что после завершения разведывательных работ его ресурсы составят более 550 т золота, а потенциальная экономическая ценность — 150 млрд юаней (около $22 млрд).

Предполагается, что если масштаб производства составит 10 тыс. т в день, то рудник может функционировать безостановочно в течение 40 лет.

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