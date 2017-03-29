Екатеринбургскую телебашню снимают с продажи
Покупатели взяли самоотвод.
Покупатели взяли самоотвод.
Торги по недостроенной телебашне в центре Екатеринбурга, ранее запланированные на 27 апреля 2017 года, могут не состояться — по крайней мере, возможность их отмены не исключена. «Мы задумались о необходимости социального развития данной территории. В любом случае решение будет приниматься на основании постановления правительства области», — сообщила «Уралинформбюро»
Буквально на прошлой неделе в адрес губернатора Евгения Куйвашева было направлено открытое письмо, авторы которого просят не допустить продажи объекта, способного, по их мнению, стать современной визитной карточкой Екатеринбурга и всего Урала. Но вряд ли их глас останавливает торги.
Основная версия — высокая стартовая цена объекта (652,77 миллиона рублей) при отсутствии гарантий для реализации планов покупателя. Заинтересованными в покупке бетонного недостроя могут быть только девелоперы, которые застроят прилегающую к башне территорию в несколько гектаров жильем.
Директор компании «Эксперт-Девелопмент» Сергей Жилин (в 2013 году участвовал в конкурсе проектов по реновации недостроенной телебашни — прим.ред) косвенно подтвердил новость о возможной отмене торгов. По его словам, в кулуарных разговорах эта тема мелькает уже давно. «Продавать участок без понимания его целевого назначения, ограничительных мер, инженерной нагрузки — неразумно, — заявил он “Уралинформбюро”. — Это все вопросы, напрямую влияющие на решение инвестора понижать или повышать стартовую цену. Возможно, на отмену торгов повлияла и неграмотно составленная документация этого объекта, и то, что башня и земля вокруг нее недооценены. Велик риск того, что башню купит
Противники продажи башни без обременения считают, что в аукционной документации очень много недочетов.
По мнению главы Градсовета Екатеринбурга Михаила Вяткина, большинство идей, представленных на тот конкурс, были прожектерскими и утопическими. «Я
Следует отметить, что не так давно появилась информация о том, что к телебашне присматривается УГМК. «Медная империя» ищет площадку для строительства нового Ледового дворца. Но, по мнению экспертов, «отбить» цену покупки телебашни плюс инвестиции в ее достройку можно лишь за счет размещения в этой части города жилого микрорайона. А областные власти не дали гарантий девелоперам в реализации такого предложения. Не в последнюю очередь потому, что встал вопрос об обеспечении потенциальных жителей социальными объектами. Другие инвесторы, похоже, тоже не спешат кидаться очертя голову в бой за башню. Пока шла подготовка к торгам, одним из главных интересантов приобретения самого знаменитого недостроя Екатеринбурга считалась компания «Атомстройкомплекс». Однако сегодня их позиция стала куда более осторожной. «Пока не будет готова градостроительная документация и не будет ясности, что конкретно и как можно построить на этом участке, говорить о нашем участии в торгах преждевременно», — сообщили «Уралинформбюро» представители