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15:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургскую телебашню снимают с продажи

Покупатели взяли самоотвод.

Источник: УралИнформБюро

Торги по недостроенной телебашне в центре Екатеринбурга, ранее запланированные на 27 апреля 2017 года, могут не состояться — по крайней мере, возможность их отмены не исключена. «Мы задумались о необходимости социального развития данной территории. В любом случае решение будет приниматься на основании постановления правительства области», — сообщила «Уралинформбюро» пресс-секретарь МУГИСО Юлия Вершецкая. По ее словам, вероятность отмены или переноса торгов возникла в том числе и потому, что судьба башни вызывает обеспокоенность со стороны общественников, активно высказывающихся в последнее время о необходимости сохранить объект в том или ином виде как знаковый для Екатеринбурга.

Буквально на прошлой неделе в адрес губернатора Евгения Куйвашева было направлено открытое письмо, авторы которого просят не допустить продажи объекта, способного, по их мнению, стать современной визитной карточкой Екатеринбурга и всего Урала. Но вряд ли их глас останавливает торги.

Основная версия — высокая стартовая цена объекта (652,77 миллиона рублей) при отсутствии гарантий для реализации планов покупателя. Заинтересованными в покупке бетонного недостроя могут быть только девелоперы, которые застроят прилегающую к башне территорию в несколько гектаров жильем.

Директор компании «Эксперт-Девелопмент» Сергей Жилин (в 2013 году участвовал в конкурсе проектов по реновации недостроенной телебашни — прим.ред) косвенно подтвердил новость о возможной отмене торгов. По его словам, в кулуарных разговорах эта тема мелькает уже давно. «Продавать участок без понимания его целевого назначения, ограничительных мер, инженерной нагрузки — неразумно, — заявил он “Уралинформбюро”. — Это все вопросы, напрямую влияющие на решение инвестора понижать или повышать стартовую цену. Возможно, на отмену торгов повлияла и неграмотно составленная документация этого объекта, и то, что башня и земля вокруг нее недооценены. Велик риск того, что башню купит какой-нибудь залетный инвестор, после чего будет продавливать нужные ему решения административным путем».

Противники продажи башни без обременения считают, что в аукционной документации очень много недочетов. Во-первых, никак не прописана судьба самой телебашни после продажи. Во-вторых, не учтены охранные зоны вокруг памятников истории, расположенных по улице Декабристов, а также плотность застройки на этой территории. Не продуман и вопрос дороги, проходящей через площадку, в частности, за чей счет она будет строиться. Наконец, нужно понять, как быть с результатами прошедшего в 2013 году конкурса проектов по использованию башни.

По мнению главы Градсовета Екатеринбурга Михаила Вяткина, большинство идей, представленных на тот конкурс, были прожектерскими и утопическими. «Я что-то слышал краем уха насчет отмены торгов, — сообщил он в беседе с корреспондентом “Уралинформбюро”, — Что касается заявленной цены — она вполне адекватная. Другой вопрос, что восстанавливать башню в ее изначальном функционале смысла нет. Тут одно из двух: либо сохранить обременение и вдохнуть в объект новую жизнь, либо сносить. Но сносить — не лучший вариант. Ведь сколько денег на ее возведение потрачено! К тому же она давно стала символом Екатеринбурга. Что до строительства жилых домов на этой площадке, то это имеет смысл лишь на небольшой территории вокруг башни, причем сами дома не должны быть выше 30 метров. Большая же часть площадки, включая правый берег Исети, должна быть отдана под общественное пространство».

Следует отметить, что не так давно появилась информация о том, что к телебашне присматривается УГМК. «Медная империя» ищет площадку для строительства нового Ледового дворца. Но, по мнению экспертов, «отбить» цену покупки телебашни плюс инвестиции в ее достройку можно лишь за счет размещения в этой части города жилого микрорайона. А областные власти не дали гарантий девелоперам в реализации такого предложения. Не в последнюю очередь потому, что встал вопрос об обеспечении потенциальных жителей социальными объектами. Другие инвесторы, похоже, тоже не спешат кидаться очертя голову в бой за башню. Пока шла подготовка к торгам, одним из главных интересантов приобретения самого знаменитого недостроя Екатеринбурга считалась компания «Атомстройкомплекс». Однако сегодня их позиция стала куда более осторожной. «Пока не будет готова градостроительная документация и не будет ясности, что конкретно и как можно построить на этом участке, говорить о нашем участии в торгах преждевременно», — сообщили «Уралинформбюро» представители пресс-службы компании.

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