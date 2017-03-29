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15:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Аренда госнедвижимости в центре Челябинска дешевеет

Правительство Челябинской области изменило методику расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в региональной собственности. Поправки приведут к снижению размера аренды госнедвижимости, расположенной в центре Челябинска.

Источник: Reuters

Как сообщили агентству в министерстве имущества и природных ресурсов области, размер корректирующего коэффициента территориальной зоны и удобства коммерческого использования снижен с 4,8 до 2,4.

Он применяется в отношении зданий и помещений, расположенных в центре Челябинска: на первой линии улиц Ленина, Сони Кривой, Воровского, Кирова, Труда, Свободы, Свердловского проспекта и других.

Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков отметил, что снижение данного коэффициента было запланировано заранее и учтено при планировании областного бюджета. «Эта мера позволит повысить эффективность использования государственного имущества», — подчеркнул министр.

Кроме того, улица Труда (от ул. Энгельса до ул. Северо-Крымской) была включена в третью территориальную зону. Теперь для расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости на Труда в этих границах будет применяться коэффициент 0,3. Ранее он был равен 0,1.

Дополнительно расширен список организаций, для которых устанавливается минимальный размер арендной платы. Наряду с учреждениями и общественными организациями, осуществляющими работу с детьми на некоммерческой основе, библиотеками, музеями, учреждениями здравоохранения, такую льготу получат управляющие компании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в отношении имущества, расположенного в ТОСЭР.

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