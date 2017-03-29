Аренда госнедвижимости в центре Челябинска дешевеет

Как сообщили агентству в министерстве имущества и природных ресурсов области, размер корректирующего коэффициента территориальной зоны и удобства коммерческого использования снижен с 4,8 до 2,4.

Он применяется в отношении зданий и помещений, расположенных в центре Челябинска: на первой линии улиц Ленина, Сони Кривой, Воровского, Кирова, Труда, Свободы, Свердловского проспекта и других.

Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков отметил, что снижение данного коэффициента было запланировано заранее и учтено при планировании областного бюджета. «Эта мера позволит повысить эффективность использования государственного имущества», — подчеркнул министр.

Кроме того, улица Труда (от ул. Энгельса до ул. Северо-Крымской) была включена в третью территориальную зону. Теперь для расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости на Труда в этих границах будет применяться коэффициент 0,3. Ранее он был равен 0,1.