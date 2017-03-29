В Башкирии незаконно сдали в аренду 37 гектаров федеральной земли
Суд обязал районные власти в Башкирии вернуть в собственность государства 37 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в Мелеузовском районе.
Суд обязал районные власти в Башкирии вернуть в собственность государства 37 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в Мелеузовском районе.
В 2015 году участок был незаконно передан в аренду местному предпринимателю, сообщает прокуратура РБ.
«Действия муниципалитета были незаконными, так как на участке находился федеральный водный объект — Узинский пруд, распоряжаться которым чиновники не имели права», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Первомайский сельсовет Мелеузовского района расторгнуть договор аренды. Арбитражный суд удовлетворил требование.