В Башкирии незаконно сдали в аренду 37 гектаров федеральной земли

В 2015 году участок был незаконно передан в аренду местному предпринимателю, сообщает прокуратура РБ.

«Действия муниципалитета были незаконными, так как на участке находился федеральный водный объект — Узинский пруд, распоряжаться которым чиновники не имели права», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Первомайский сельсовет Мелеузовского района расторгнуть договор аренды. Арбитражный суд удовлетворил требование.