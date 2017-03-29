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15:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии незаконно сдали в аренду 37 гектаров федеральной земли

Суд обязал районные власти в Башкирии вернуть в собственность государства 37 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в Мелеузовском районе.

Источник: РИА "Новости"

В 2015 году участок был незаконно передан в аренду местному предпринимателю, сообщает прокуратура РБ.

«Действия муниципалитета были незаконными, так как на участке находился федеральный водный объект — Узинский пруд, распоряжаться которым чиновники не имели права», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Первомайский сельсовет Мелеузовского района расторгнуть договор аренды. Арбитражный суд удовлетворил требование.

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