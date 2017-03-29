В Калининграде в 2017 году решено закрыть на ремонт 6 крупных улиц

Среди них — Невского, Дзержинского, Аллея Смелых, Емельянова, Московский проспект и проспект Калинина, сообщил журналистам в среду глава города Александр Ярошук, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

По словам Ярошука, ул. А. Невского будет приведена в порядок на участке «от моста до Окружной дороги», проспект Калинина — полностью, ул. Емельянова — «практически полностью». «Дзержинского — частично, но там приличный объем будет сделан, то же самое по Московскому [проспекту], очень приличный объем», — рассказал Ярошук, добавив, что «конечно же, мы с муниципальным бюджетом в жизни бы их не отремонтировали, кроме ямочного ремонта».

Всего Калининград получит на работы 1,2 млрд рублей.

«Мы в последний вагон с помощью Алиханова Антона Андреевича, врио губернатора нашего, вошли, там всего 11 регионов», — пояснил глава города ветеранам, с которыми встречался в среду. Также он отметил, что программа рассчитана до 2025 года, и в дальнейшем список ремонтируемых улиц будет продолжен.