Большая часть работ по реконструкции «Лужников» выполнена

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На Большой спортивной арене (БСА) «Лужников» завершается отделка помещений. Сейчас на стадионе уже можно проводить футбольные матчи, сообщил Сергей Собянин во время осмотра арены.

В “Лужниках” выполнена большая часть работ по реконструкции самого стадиона, главной арены. Здесь смонтированы свет, звук. И даже зелёная трава с помощью специальных технологий за зиму укрепила свою корневую систему, и сегодня можно уже играть в футбол. Заканчиваются отделочные работы, ведутся пусконаладочные работы, так что нет никаких сомнений в том, что “Лужники” будут сданы в срок Сергей Собянин Мэр Москвы

Он добавил, что для проведения чемпионата мира по футболу, помимо главной арены, необходимо сдать 19 сооружений. Восемь из них уже построены, а остальные находятся в высокой степени готовности. «В “Лужниках” продолжают идти работы по благоустройству, которые до конца лета будут завершены. Так что всё будет сделано в срок и, надеюсь, качественно», — отметил Сергей Собянин. Стадион олимпийского комплекса «Лужники» был открыт в 1956 году (общая площадь территории комплекса — 159 гектаров, стадиона с учётом трибун после реконструкции — 221 тысяча квадратных метров). Частично его реконструировали к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов. Нынешняя комплексная реконструкция «Лужников» началась в первом квартале 2014 года и стала частью подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Основная архитектурная идея реконструкции — создание современной арены, соответствующей мировым стандартам и требованиям ФИФА, и при этом сохранение исторического фасада стадиона, который является одним из символов московской архитектуры и российского спорта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Бордовые трибуны и медиаэкран на кровле В результате реконструкции вместимость стадиона увеличилась до 81 тысячи зрителей. Зонирование трибун выполнили с учётом потребностей и особенностей всех категорий зрителей. Здесь появились VIP-трибуна на две тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для СМИ — порядка 2,5 тысячи мест, а также 300 мест для маломобильных зрителей. Кроме того, на трибунах будет оборудовано 100 скай-боксов (корпоративных лож повышенной комфортности). Новый цвет трибун — бордовый с бежевыми вкраплениями — выбрали во время электронного голосования в системе «Активный гражданин», в котором приняли участие 137 тысяч москвичей. Для качественного просмотра матча с эффектом включённости в действие трибуны максимально приблизили к игровому полю, а угол их наклона увеличили. Для большей безопасности, исключения толчеи и длинных очередей общую ширину всех выходов с трибун увеличили на 100 метров (с 144 до 249 метров), по периметру стадиона появились 44 новые каскадные лестницы, а количество основных входов было увеличено с 13 до 16. Это позволит зрителям покинуть арену в течение 15 минут после окончания матча. Для защиты зрителей от возможных осадков козырёк кровли по периметру стадиона был удлинён на 11 метров. Покрытие кровли заменили на современный поликарбонат, который отличается высокой прочностью и светопропускающей способностью. Благодаря вмонтированным в кровлю светодиодам во время матчей и массовых мероприятий она может превращаться в огромный медиаэкран площадью 40 тысяч квадратных метров. На него можно выводить флаги команд и табло, транслировать видеоролики или показывать любую другую информацию. На стадионе также появилась система архитектурной подсветки фасадной стены. Она будет работать в трёх режимах: повседневная дневная подсветка, повседневная яркая ночная подсветка и праздничная яркая подсветка. В ходе реконструкции была значительно увеличена площадь подтрибунных помещений стадиона. Там разместились два разминочных зала, раздевалки для спортсменов, зал для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, телестудии, офисные помещения, рестораны, зона гостевого обслуживания и санузлы. На верхнем уровне Большой спортивной арены была создана смотровая площадка. Она будет доступна в том числе в те дни, когда на стадионе нет мероприятий. С площадки открывается вид на центр города, Новодевичий монастырь, небоскрёбы «Москва-Сити», а также на главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова. Тем самым знаменитая смотровая площадка на Воробьёвых горах получила своё зеркальное отражение — площадку на другом берегу Москвы-реки.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Уникальное футбольное поле Главным преимуществом арены станет уникальное футбольное поле с натуральным травяным газоном, которое соответствует всем современным требованиям и техническим рекомендациям ФИФА. Под ним был создан полутораметровый «пирог» из систем дренажа, обогрева, полива, аэрации, мониторинга агротехнических характеристик газона. Всего под полем проложено 35 километров труб. Одна только система полива состоит из 35 оросителей, а в техническом помещении установлено шесть ёмкостей размером восемь тысяч литров каждая. В августе 2016 года поле засеяли натуральным газоном. Для этого понадобилось 410 килограммов семян — из расчёта 50 граммов на один квадратный метр. Состав семян подбирался специально под климатические условия Москвы (семена «ДЛФ-Трифолиум», в составе которых 60 процентов райграса пастбищного и 40 процентов мятлика лугового). Натуральный газон взошёл в сентябре 2016 года. После того как высота травы достигла трёх сантиметров, газон прошили специальной синтетической нитью, которая поддерживает корневую систему растений. Благодаря системе обогрева, обеспечивавшей устойчивую температуру плюс 15 градусов, и специальной системе, имитирующей солнечный свет, поле сохранило натуральное покрытие зимой. Когда установилась плюсовая температура, с газона сняли специальное защитное покрытие и дополнительно засеяли семенами. Трава уже проросла на глубину 15−17 сантиметров, на поле можно играть в футбол. Помимо уникального травяного газона, футбольное поле будет оборудовано системой «гол-контроль», которая поможет арбитрам максимально точно фиксировать момент пересечения мячом линии ворот. Несколько камер будут следить за воротами, а судье информация будет передаваться с помощью специального браслета. Сейчас реконструкция БСА «Лужников» фактически завершена. Осталось выполнить отделку части помещений, установить часть кресел на трибунах, а также провести наладку оборудования.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ЧМ-2018: поля для тренировок и шатры для журналистов В рамках чемпионата мира по футболу в «Лужниках» пройдут семь матчей: матч открытия, три матча группового этапа, матч одной восьмой финала, полуфинал и финал. Для них, помимо главного стадиона на территории олимпийского комплекса, построят или реконструируют 19 объектов общей площадью 50,3 тысячи квадратных метров. В их числе аккредитационный центр, три тренировочных футбольных поля, три инфраструктурных объекта тренировочных полей, пять павильонов входного контроля, три сервисных центра уличных видов спорта, два кассовых и два сервисных павильона. Уже завершено строительство восьми объектов, а по трём получено разрешение на ввод. Это — первый и второй павильоны входного контроля на аллее Славы и аккредитационный центр площадью 4968 квадратных метров. На остальных объектах строительные работы выполнены на 80 процентов. Закончить их планируют во втором квартале 2017 года. Во время чемпионата на территории комплекса будут размещаться временные тентовые сооружения общей площадью 116 тысяч квадратных метров, среди которых офисы ФИФА и организационного комитета «Россия-2018», центр билетирования, зоны ТВ-вещателей, волонтёрский корпус, службы безопасности и другие. Их будут возводить с августа 2017 по апрель 2018 года. В ходе реконструкции арены и благоустройства территории «Лужников» будет создана новейшая система безопасности. При её разработке учитывался международный и российский опыт, в том числе полученный во время проведения Олимпиады в Сочи. В соответствии с требованиями ФИФА территорию поделят на зоны по приоритетам безопасности. В общей сложности будет создано около 10 разных зон, включая зоны общего доступа, транспортных магистралей, прессы и другие. По предварительному проекту в системы видеонаблюдения за территорией и стадионом войдёт около 1,5 тысячи видеокамер. По периметру комплекса появятся шесть транспортных и семь пешеходных контрольно-пропускных пунктов. Работы по созданию системы безопасности на сегодня выполнены на 70 процентов. Для модернизации инженерной инфраструктуры олимпийского комплекса меняют 15,9 километра электросетей и сетей связи и порядка 24 километров других коммуникаций (работы выполнены на 98 процентов). Для повышения надёжности электроснабжения была построена дополнительная электроподстанция «Золотарёвская». Кроме того, планируется построить шесть очистных сооружений и две канализационно-насосные станции.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы