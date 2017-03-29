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15:29 (мск), источник: ТАСС

Авиакомпания «Ямал» с апреля запустит рейсы из Калуги в Екатеринбург

Полеты будут осуществляться по средам на воздушных судах CRJ-200 Bombardier вместимостью 50 кресел.

КАЛУГА, 29 марта. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Авиакомпания «Ямал» объявила о начале полетов в апреле из международного аэропорта Калуга в Екатеринбург. Об этом сообщила в среду пресс-служба авиаузла.

«Объявлено о начале продаж билетов. Рейсы из Калуги в Екатеринбург будут выполняться с 5 апреля по средам. Полеты будут выполняться на современных воздушных судах CRJ-200 Bombardier вместимостью 50 кресел», — говорится в сообщении.

Вылет из Екатеринбурга будет осуществляться в 09:20 мск, прибытие в Калугу в 09:30 мск. Обратный рейс вылетает из аэропорта Калуги в 10:20 мск и прилетает в Екатеринбург в 14:35 мск. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону составляет 5,9 тыс. рублей. Полеты будут субсидированы из федерального бюджета при софинансировании с Калужской областью.

Еще одним направлением этого года станет Калининград, полеты по этому направлению начнут с 1 июня «Саратовские авиалинии». Из аэропорта Калуга совершаются внутренние рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минводы, Уфу. Из Калуги в рамках программы компании «Фольксваген» производится перевозка сотрудников предприятия в германский Брауншвейг дважды в неделю.

Международный аэропорт Калуга был введен в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2015 года. Пропускная способность аэровокзального комплекса — 100 пассажиров в час. Прогнозируемый пассажиропоток достигнет к 2020 году 250 тыс. человек, а к 2025 — около полумиллиона человек.

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