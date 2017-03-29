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15:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские локомотивы отправятся в Иран

Товарооборот с Республикой вырос в разы.

Источник: УралИнформБюро

Товарооборот между Свердловской областью и Ираном в 2016 году увеличился в 4 раза и превысил 31,5 миллиона долларов. Экспорт составил 22,5 миллиона, импорт — 9,02 миллиона, сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информполитики.

Существенно изменилась структура свердловских поставок. Если раньше на продажу в основном шли металлургическая продукция и неорганика, то в прошлом году 81% экспорта составили машиностроительная продукция и оборудование, большая часть — для нужд железных дорог. Это открывает большие возможности перед уральскими промышленниками. Причем на днях в ходе визита в Россию руководства Ирана уже был заключен контракт на электрификацию железнодорожного участка Гармсар — Инче Бурун, а также на поставку российского оборудования и локомотивов.

Весомый вклад в рост товарооборота внесли договоренности, достигнутые во время визита Евгения Куйвашева в Исламскую Республику в апреле прошлого года. Тогда губернатор Свердловской области презентовал иранским партнерам возможности машиностроительного комплекса Среднего Урала. В частности, речь шла о поставках уральских электровозов-тяжеловесов, интерес к которым обусловлен гористой местностью в Иране.

«Одна из ключевых задач прошлогоднего визита была связана с продвижением уральского экспорта — цифры статистики говорят о том, что она успешно решается. Но взаимный потенциал сотрудничества значительно выше. Благодаря налаженным контактам, предприятия региона прорабатывают новые контракты и совместные проекты. Сегодня к нам напрямую обращаются также иранские предприниматели со своими предложениями», — подчеркнул глава министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, добавив, что сейчас важно не потерять этот темп.

Вместе с тем сегодня продолжается работа над соглашением Среднего Урала с иранской провинцией Хамадан на 2017−2018 годы. В проект включены наиболее перспективные предложения по сотрудничеству в сферах инвестиций, промышленности, науки, образования и культуры, пояснил Соболев.

Стоит отметить, что высокий уровень взаимодействия между субъектами РФ и провинциями Ирана накануне во время очной встречи констатировали президент Владимир Путин и его коллега Хасан Рухани.

«Мы работаем, и весьма эффективно, практически по всем направлениям. Это международная деятельность, решение крупных и очень острых международных проблем, работаем в сфере экономики. И в последнее время, в последние годы по всем этим направлениям мы добиваемся значительных результатов. Достаточно сказать, что в прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 70 процентов. Это в современных сложных экономических условиях уникальное явление», — заявил российский лидер.

По итогам 2016 года Иран в списке стран-контрагентов Свердловской области поднялся с 68-ой на 38-ую позицию.

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