ФАС будет настаивать на аннулировании концессии по автодороге в Башкирии

«Конечно, мы будем защищать свое решение. Мы вынесли решение, основываясь на норме закона, считаем его правильным и обоснованным и естественно, будем его защищать», — сказал Петросян.

Ранее ФАС аннулировала конкурс госкомитета Башкирии на заключение концессионного соглашения о финансировании и строительстве автодороги Стерлитамак-Магнитогорск в связи с тем, что «по данному соглашению расходы на работы должны были полностью покрываться из бюджета, частных инвестиций не предусматривалось». Расход бюджетных средств республики в ближайшие 15 лет составил бы в таком случае около 22 миллиардов рублей, сообщала служба. Госкомитет Башкирии обратился в суд с просьбой признать решения ФАС незаконными. Заседание арбитража по спору ФАС и госкомитета Башкирии состоится 7 апреля.

По мнению Петросяна, конкурсные процедуры, проводимые по законам о госзакупках и о концессиях обязательно нужно разграничить. «Есть много критериев, это как раз мы должны обсудить, у нас нет пока выработанного решения. Можно по критерию наличия частных денег дополнительных, можно по доле этих денег — это предмет обсуждения», — рассуждает он.

Петросян сообщил, что работа по этому вопросу уже началась, ближайшая встреча на эту тему состоится в четверг с Минэкономразвития.