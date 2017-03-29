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15:24 (мск), источник: РИА Новости

ФАС будет настаивать на аннулировании концессии по автодороге в Башкирии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба будет настаивать на аннуляции концессионного конкурса госкомитета Башкирии в отношении дороги от Стерлитамака до Магнитогорска, заявил журналистам замглавы ФАС Рачик Петросян на конгрессе «Российская неделя ГЧП» в МИА «Россия сегодня».

Источник: РИА Новости

«Конечно, мы будем защищать свое решение. Мы вынесли решение, основываясь на норме закона, считаем его правильным и обоснованным и естественно, будем его защищать», — сказал Петросян.

Ранее ФАС аннулировала конкурс госкомитета Башкирии на заключение концессионного соглашения о финансировании и строительстве автодороги Стерлитамак-Магнитогорск в связи с тем, что «по данному соглашению расходы на работы должны были полностью покрываться из бюджета, частных инвестиций не предусматривалось». Расход бюджетных средств республики в ближайшие 15 лет составил бы в таком случае около 22 миллиардов рублей, сообщала служба. Госкомитет Башкирии обратился в суд с просьбой признать решения ФАС незаконными. Заседание арбитража по спору ФАС и госкомитета Башкирии состоится 7 апреля.

По мнению Петросяна, конкурсные процедуры, проводимые по законам о госзакупках и о концессиях обязательно нужно разграничить. «Есть много критериев, это как раз мы должны обсудить, у нас нет пока выработанного решения. Можно по критерию наличия частных денег дополнительных, можно по доле этих денег — это предмет обсуждения», — рассуждает он.

Петросян сообщил, что работа по этому вопросу уже началась, ближайшая встреча на эту тему состоится в четверг с Минэкономразвития.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономразвития подготовить совместно с другими ведомствами поправки в законодательство РФ по разграничению госзакупок и соглашений о концессиях. Он отмечал, что к работе должен подключиться и Минтранс, поскольку именно это ведомство заинтересовано в развитии механизма концессии в транспортной сфере, и поскольку в данной сфере существуют разногласия с ФАС.

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