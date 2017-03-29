Вода в одном из свердловских городов не соответствует нормам

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ууправления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Муниципальная управляющая компания» определена как гарантирующая организация, осуществляющая водоснабжение и водоотведение в Красноуральске. Также компания обеспечивает население питьевой водой. При проверке выяснилось, что организация не проводит лабораторный контроль качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения Красноуральска так, как того требуют санитарные правила. Также не проводится производственный лабораторный контроль качества сточных вод.

По результатам лабораторного контроля, качество сточных вод не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Вода, поставляемая населению, не соответствует требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям «железо» и «мутность».

«Муниципальную управляющую компанию» и ее руководителя оштрафовали — общая сумма составила 54 тыс. 50 руб. Также в адрес главы администрации Красноуральского ГО направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.