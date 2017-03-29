В Волгоградской области с 1 апреля начнут курсировать дачные автобусы
Сезонные пригородные автобусы выйдут на линии с 1 апреля в Волгоградской области.
Сезонные пригородные автобусы выйдут на линии с 1 апреля в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Так, в Волгограде на линии снова выйдут автобусы № 103, 106, 107, 107э, 109э, 122а, 122э, 129, 131э, 132, 104д, 116д, 125, 125д, 127, 139э. В Волжском дачники смогут ездить на маршрутах № 109, 133, 141, в Камышине — № 117 и 118, а в Урюпинске — № 112.