В Минске создадут рейтинг кафе и ресторанов

Комиссия, в составе которой представители санитарно-эпидемиологической службы, управлений торговли и услуг, потребительского рынка Мингорисполкома, депутаты Мингорсовета, оценит столичные точки общепита по нескольким позициям.

Ключевыми среди из них будут пункты, касающиеся условий хранения и качества продуктов питания, содержания помещений и оборудования, посуды. Кроме того, проверяющие посмотрят, как ведется книга замечаний и предложений, имеется ли необходимая для посетителей информация, программы производственного контроля, соблюдается ли ассортиментный перечень, как формируется цена на блюда.

Баллы в анкете суммируются, и выставляется итоговая оценка от 1 до 5. По словам Нины Емельяновой, проект направлен исключительно на соблюдение норм закона и повышение качества оказания услуг, штрафные санкции предъявляться не будут. Первый рейтинг кафе и ресторанов Минска был составлен в 2015 году, но через два месяца работа в этом направлении прекратилась.

В текущем году городские власти приняли решение возобновить мониторинг субъектов хозяйствования и определить лучших в сфере ресторанного бизнеса. Информация будет размещаться на сайте Мингорисполкома, критерии оценки доработаны с учетом мнения рестораторов.