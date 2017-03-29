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16:10 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске создадут рейтинг кафе и ресторанов

Мингорисполком намерен создать рейтинг кафе и ресторанов Минска. Чиновники будут оценивать не только блюда и чистоту, но и ведение книги предложений и замечаний.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила БЕЛТА начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, проект стартует 3 апреля.

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Комиссия, в составе которой представители санитарно-эпидемиологической службы, управлений торговли и услуг, потребительского рынка Мингорисполкома, депутаты Мингорсовета, оценит столичные точки общепита по нескольким позициям.

Ключевыми среди из них будут пункты, касающиеся условий хранения и качества продуктов питания, содержания помещений и оборудования, посуды. Кроме того, проверяющие посмотрят, как ведется книга замечаний и предложений, имеется ли необходимая для посетителей информация, программы производственного контроля, соблюдается ли ассортиментный перечень, как формируется цена на блюда.

Баллы в анкете суммируются, и выставляется итоговая оценка от 1 до 5. По словам Нины Емельяновой, проект направлен исключительно на соблюдение норм закона и повышение качества оказания услуг, штрафные санкции предъявляться не будут. Первый рейтинг кафе и ресторанов Минска был составлен в 2015 году, но через два месяца работа в этом направлении прекратилась.

В текущем году городские власти приняли решение возобновить мониторинг субъектов хозяйствования и определить лучших в сфере ресторанного бизнеса. Информация будет размещаться на сайте Мингорисполкома, критерии оценки доработаны с учетом мнения рестораторов.

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