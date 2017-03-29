В Минске создадут рейтинг кафе и ресторанов
Мингорисполком намерен создать рейтинг кафе и ресторанов Минска. Чиновники будут оценивать не только блюда и чистоту, но и ведение книги предложений и замечаний.
Мингорисполком намерен создать рейтинг кафе и ресторанов Минска. Чиновники будут оценивать не только блюда и чистоту, но и ведение книги предложений и замечаний.
Как сообщила БЕЛТА начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, проект стартует 3 апреля.
Комиссия, в составе которой представители
Ключевыми среди из них будут пункты, касающиеся условий хранения и качества продуктов питания, содержания помещений и оборудования, посуды. Кроме того, проверяющие посмотрят, как ведется книга замечаний и предложений, имеется ли необходимая для посетителей информация, программы производственного контроля, соблюдается ли ассортиментный перечень, как формируется цена на блюда.
Баллы в анкете суммируются, и выставляется итоговая оценка от 1 до 5. По словам Нины Емельяновой, проект направлен исключительно на соблюдение норм закона и повышение качества оказания услуг, штрафные санкции предъявляться не будут. Первый рейтинг кафе и ресторанов Минска был составлен в 2015 году, но через два месяца работа в этом направлении прекратилась.
В текущем году городские власти приняли решение возобновить мониторинг субъектов хозяйствования и определить лучших в сфере ресторанного бизнеса. Информация будет размещаться на сайте Мингорисполкома, критерии оценки доработаны с учетом мнения рестораторов.