НАБУ проводит обыски в Нацбанке — САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в помещении Национального банка Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Там происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры», — отметили в САП, не уточнив, вместе с тем, по поводу чего и в рамках какого уголовного производства это происходит.