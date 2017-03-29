НАБУ проводит обыски в Нацбанке — САП
В САП не уточнили, в рамках какого производства проходят обыски.
В САП не уточнили, в рамках какого производства проходят обыски.
Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в помещении Национального банка Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
«Там происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры», — отметили в САП, не уточнив, вместе с тем, по поводу чего и в рамках какого уголовного производства это происходит.