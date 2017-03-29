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16:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

10 тысяч предпринимателей на Южном Урале получат господдержку в 2017 году

Фонду развития малого и среднего предпринимательства из регионального бюджета выделено 27 миллионов рублей.

Фонд развития малого и среднего бизнеса Челябинской области в 2017 году сможет поддержать не менее 10 тысяч предпринимателей, сообщают в пресс-службе главы региона.

По поручению губернатора Бориса Дубровского фонд получил из регионального бюджета субсидию в 27 миллионов рублей, которые будут направлены в том числе и на увеличение гарантийных средств, что позволит выдавать больше кредитов на нужды предпринимательства.

Добавим, что сегодня на базе регионального фонда развития малого и среднего предпринимательства работают центры инжиниринга, микрофинансирования и поддержки экспорта. Кроме того, на Южном Урале создан многофункциональный центр для бизнеса, где государственные и муниципальные услуги предоставляются в режиме «одного окна».

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