10 тысяч предпринимателей на Южном Урале получат господдержку в 2017 году
Фонду развития малого и среднего предпринимательства из регионального бюджета выделено 27 миллионов рублей.
Фонду развития малого и среднего предпринимательства из регионального бюджета выделено 27 миллионов рублей.
Фонд развития малого и среднего бизнеса Челябинской области в 2017 году сможет поддержать не менее 10 тысяч предпринимателей, сообщают в
По поручению губернатора Бориса Дубровского фонд получил из регионального бюджета субсидию в 27 миллионов рублей, которые будут направлены в том числе и на увеличение гарантийных средств, что позволит выдавать больше кредитов на нужды предпринимательства.
Добавим, что сегодня на базе регионального фонда развития малого и среднего предпринимательства работают центры инжиниринга, микрофинансирования и поддержки экспорта. Кроме того, на Южном Урале создан многофункциональный центр для бизнеса, где государственные и муниципальные услуги предоставляются в режиме «одного окна».