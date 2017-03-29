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17:03 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий

30 марта с 14:00 до 16:00 в Самарском Дворце Ветеранов состоится специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан предпенсионного и пенсионного возрастов.

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15 предприятий Самары предложат квотируемые рабочие места для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Из постоянно обновляющейся общегородской базы данных, которая насчитывает свыше 15000 вакансий, специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья.

Также все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра занятости по вопросам временной занятости и самозанятости.

Кроме того, граждане смогут ознакомиться с перечнем учебных курсов с целью бесплатного прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

На мероприятие приглашены представители Пенсионного Фонда Российской Федерации, которые проконсультируют соискателей по вопросам пенсионного и социального обеспечения.

Информацию об услугах и программах Центра занятости любой заинтересовавшийся сможет получить из представленных буклетов и флаеров. На специализированной ярмарке вакансий представят свыше 1000 экземпляров печатных изданий, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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