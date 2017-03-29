В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий

15 предприятий Самары предложат квотируемые рабочие места для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Из постоянно обновляющейся общегородской базы данных, которая насчитывает свыше 15000 вакансий, специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья.

Также все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра занятости по вопросам временной занятости и самозанятости.

Кроме того, граждане смогут ознакомиться с перечнем учебных курсов с целью бесплатного прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

На мероприятие приглашены представители Пенсионного Фонда Российской Федерации, которые проконсультируют соискателей по вопросам пенсионного и социального обеспечения.