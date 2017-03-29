Глава ФАР в Казани о возможном росте коэффициента ОСАГО в два раза: «Это полная бредятина»

Страховщики пытались объяснить это предложение снижением дохода от ОСАГО из-за действий недобросовестных автоюристов.

— Идея повысить коэффициент — это полная бредятина. Принятие такого решения просто приведет к тому, что полис ОСАГО превратится в предмет роскоши, который для многих водителей станет просто недоступным, из-за чего они просто перестанут покупать «страховку». В результате, выплаты от ОСАГО для страховщиков упадут, и они снова будут вынуждены повышать его стоимость, — заявил Хайруллин.

По его словам, повышение коэффициента ОСАГО в два раза приведет к тому, что количество водителей, покупающих полис, снизится также примерно в 2 раза.

— Возможно, что я сам даже не буду покупать в таком случае полис автострахования. Но, все-таки, я не думаю, что это предложение действительно примут. Скорее, его просто вынесли на обсуждение, чтобы узнать мнение всех сторон, — отметил активист.

Сейчас территориальный коэффициент ОСАГО для Казани составляет 2, для расчета окончательной стоимости ОСАГО он умножается на базовый тариф, который установлен Центробанком в коридоре 3432−4118 руб. (всего в ОСАГО восемь коэффициентов). Территориальный коэффициент ОСАГО определяется Банком России.