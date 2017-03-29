В марте с петербургских улиц вывезли 30 тысяч тонн грязи и пыли

С 1 марта с улиц Петербурга вывезли 30 тысяч тонн грязи и пыли, передают «Невские новости». Об этом 29 марта сообщил вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко.

Чиновник подчеркнул, что показатели могли быть выше, если бы не отрицательные ночные температуры, которые не давали работать поливальным машинам.

В настоящее время петербургские улицы после зимнего периода убирают около тысячи дворников, 500 погрузчиков и самосвалов, 220 машин-пылесосов и 150 единиц поливочной техники.

1 апреля коммунальщики начнут комплексную уборку города. Улицы Северной столицы должны быть очищены за две недели.