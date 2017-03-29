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18:16 (мск), источник: Городской репортер

На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат движение грузовиков

С 1 апреля будет временно ограничено движение грузового транспорта на участке с 1038 по 1056 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщает пресс-служба «Автодора».

Движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 12 тонн запретят на этом участке с 1 апреля по 10 июня с 8:00 до 20:00 из-за капремонта дороги.

«Так как существующая дорожная одежда на участке не соответствует требованиям прочностных характеристик, а также с учетом ежегодного роста транспортного потока государственная компания проведет капитальный ремонт с применением технологии холодного ресайклинга для увеличения прочности конструктива дорожной одежды», — говорится в сообщении.

Ремонт будет проходить на двух полосах одного направления с перебросом движения транспорта на полосы встречного направления. Добавим, что возможны альтернативные варианты проезда: Батайск — Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск — 100 км — 1074 км — Семикаракорск — Константиновск — Усть-Донецкий — Шахты.

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