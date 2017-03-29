На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат движение грузовиков

Движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 12 тонн запретят на этом участке с 1 апреля по 10 июня с 8:00 до 20:00 из-за капремонта дороги.

«Так как существующая дорожная одежда на участке не соответствует требованиям прочностных характеристик, а также с учетом ежегодного роста транспортного потока государственная компания проведет капитальный ремонт с применением технологии холодного ресайклинга для увеличения прочности конструктива дорожной одежды», — говорится в сообщении.