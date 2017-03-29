Тарифы на платные медуслуги могут быть пересмотрены
Тарифы на платные
Тарифы на платные
Соответствующее решение было принято сегодня Комиссией по социальной защите, здоровью и семье.
Проект предусматривает приостановление действия Постановления правительства от 30 декабря 2016 г. о ценах на
По словам авторов, несоответствия в установлении тарифов были выявлены в ходе парламентских дебатов и слушаний профильных центральных публичных органов власти.
Эта инициатива была одобрена сегодня членами Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям.