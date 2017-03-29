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20:40 (мск), источник: Noi.md

Тарифы на платные медуслуги могут быть пересмотрены

Тарифы на платные медико-санитарные услуги могут быть пересмотрены, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Соответствующее решение было принято сегодня Комиссией по социальной защите, здоровью и семье.

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Проект предусматривает приостановление действия Постановления правительства от 30 декабря 2016 г. о ценах на медико-санитарные услуги и пересмотр методологии расчета тарифов на платные медико-санитарные услуги, одобренной в 2011 г. Таким образом, в течение 30 дней со дня принятия Постановления, правительство должно было внести изменения в эту методологию.

По словам авторов, несоответствия в установлении тарифов были выявлены в ходе парламентских дебатов и слушаний профильных центральных публичных органов власти.

Эта инициатива была одобрена сегодня членами Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям.

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