Тарифы на платные медуслуги могут быть пересмотрены

Соответствующее решение было принято сегодня Комиссией по социальной защите, здоровью и семье.

Обменять деньги в РМ можно будет только по паспортам

Проект предусматривает приостановление действия Постановления правительства от 30 декабря 2016 г. о ценах на медико-санитарные услуги и пересмотр методологии расчета тарифов на платные медико-санитарные услуги, одобренной в 2011 г. Таким образом, в течение 30 дней со дня принятия Постановления, правительство должно было внести изменения в эту методологию.

По словам авторов, несоответствия в установлении тарифов были выявлены в ходе парламентских дебатов и слушаний профильных центральных публичных органов власти.

Эта инициатива была одобрена сегодня членами Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям.