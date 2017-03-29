Беларусь начнет пробную добычу янтаря в 2017 году
Пробную эксплуатацию месторождений янтаря в Беларуси собираются запустить в 2017 году, передает БЕЛТА.
Пробную эксплуатацию месторождений янтаря в Беларуси собираются запустить в 2017 году, передает БЕЛТА.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто рассказал, что это новый для страны ресурс, который предстоит освоить. По первоначальным оценкам, объем запасов может достигать десятки тысяч тонн. Работы будут вестись в Жабинковском районе.
В этом году продолжится поиск новых месторождений нефти. Андрей Ковхуто отметил, что уже есть предпосылки и перспективные объекты.
Он уточнил, что добыча нефти в стране в минувшем году увеличилась до 1645 тысяч тонн — на 8 тысяч тонн в сравнении с 2015 годом. В 2016-м разрабатывались 59 месторождений нефти.
Подготовила Алина Янчур.