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19:12 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Беларусь начнет пробную добычу янтаря в 2017 году

Пробную эксплуатацию месторождений янтаря в Беларуси собираются запустить в 2017 году, передает БЕЛТА.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто рассказал, что это новый для страны ресурс, который предстоит освоить. По первоначальным оценкам, объем запасов может достигать десятки тысяч тонн. Работы будут вестись в Жабинковском районе.

В этом году продолжится поиск новых месторождений нефти. Андрей Ковхуто отметил, что уже есть предпосылки и перспективные объекты.

Он уточнил, что добыча нефти в стране в минувшем году увеличилась до 1645 тысяч тонн — на 8 тысяч тонн в сравнении с 2015 годом. В 2016-м разрабатывались 59 месторождений нефти.

Подготовила Алина Янчур.

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