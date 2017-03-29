Аксенов предложил взимать с незаконных торговых точек на набережных аренду в размере миллиона рублей

«Для всех, кто самозахватом набережные позанимал, арендную плату на землю мы поставим миллион рублей за квадратный метр. Кто пришел, занял сам набережную, говорит, я хочу здесь стоять, ну, хорошо, плати, на этом участке такая стоимость. Сразу все придут в чувства. В конце сезона конфискуем за неуплату эти все сооружения, и на этом все закончится», — сказал Аксенов.

Кроме того, глава РК запретил строительство коммерческого жилья в приморских зонах.

«Ни один ялтинец или крымчанин практически купить себе там жилье не может. Какая целесообразность строить такое жилье в приморских зонах? Я говорю открытым текстом — жилья в приморских зонах не будет нигде. Тема закрыта. Рекреация, пожалуйста, гостиницы, объекты, которые платят налоги, но никакого жилого фонда», — сказал Сергей Аксенов.