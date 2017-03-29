Высокий суд Лондона обязал Украину погасить долг перед РФ

В российском Минфине подчеркивают, что решение окончательное.
«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон. В частности, в вынесенном решении суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчика отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в суде аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования, — говорится в пресс-релизе.
Таким образом, отмечает Минфин РФ, «суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме». Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается, говорится в сообщении министерства.
Ход дела
Высокий суд Лондона 19 января завершил первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму $3 млрд, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Слушания были посвящены изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. В среду, 29 марта, судья огласил свой вердикт.
Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд — сам выпуск и $75 млн — последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд.
Тогда замминистра финансов РФ Сергей Сторчак высказал мнение, что истребовать средства с Украины, если суверен не захочет исполнять предписание суда, будет трудно. В итоге 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, консультирующая РФ на протяжении нескольких лет.
Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска, в которых она указывала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин, среди которых нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, а также «давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС». 28 июля Россия подала ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.