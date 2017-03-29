Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Минфин сообщил, кто выиграл спор между РФ и Украиной на $3 млрд
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Жизнь после развода: откровенное признание Виктории Дайнеко
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
18:23 (мск), источник: Интерфакс

Высокий суд Лондона обязал Украину погасить долг перед РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Высокий суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства РФ о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд и начисленные проценты, говорится в пресс-релизе Минфина РФ.

Источник: Интерфакс

В российском Минфине подчеркивают, что решение окончательное.

Читайте также
Украине пригрозили исключением из Евровидения из-за Самойловой — СМИ

«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон. В частности, в вынесенном решении суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчика отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в суде аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования, — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, отмечает Минфин РФ, «суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме». Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается, говорится в сообщении министерства.

Ход дела

Высокий суд Лондона 19 января завершил первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму $3 млрд, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Слушания были посвящены изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. В среду, 29 марта, судья огласил свой вердикт.

Читайте также
Совет Федерации РФ одобрил запрет на переводы в Украину через международные платежные системы

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд — сам выпуск и $75 млн — последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд.

Тогда замминистра финансов РФ Сергей Сторчак высказал мнение, что истребовать средства с Украины, если суверен не захочет исполнять предписание суда, будет трудно. В итоге 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, консультирующая РФ на протяжении нескольких лет.

Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска, в которых она указывала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин, среди которых нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, а также «давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС». 28 июля Россия подала ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Ангарскому маньяку предъявили новое обвинение в убийстве 60 женщин
Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Путин уволил главу ГИБДД
Россия разрабатывает первую в мире гражданскую АПЛ
Путин разрешил ФСО изымать земельные участки
Завершено расследование дела Никиты Белых
В ливийском Тобруке семья погибла при падении МиГ-21 на их дом
Россиянка получит медаль Игр-2012 из-за допинга у соперницы
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь