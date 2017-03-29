Высокий суд Лондона обязал Украину погасить долг перед РФ

«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон. В частности, в вынесенном решении суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчика отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в суде аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования, — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, отмечает Минфин РФ, «суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме». Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается, говорится в сообщении министерства.

Ход дела

Высокий суд Лондона 19 января завершил первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму $3 млрд, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Слушания были посвящены изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. В среду, 29 марта, судья огласил свой вердикт.