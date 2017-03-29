Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
СМИ узнали, что делал Медведев во время митингов в его честь
Минфин сообщил, кто выиграл спор между РФ и Украиной на $3 млрд
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
На Украине обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Убийцу Вороненкова похоронили, как в Третьем Рейхе
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В тени стены
12Ливни затопили Перу
19:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Киевская власть сообщила, на сколько продлит контракт с «Киевэнерго»

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что 31 декабря 2017 года договор с «Киевэнерго» заканчивается, «но есть намерение продлить его действие до конца следующего отопительного сезона».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Власти Киева продлят контракт с энергоснабжающей компанией «Киевэнерго» до конца следующего отопительного сезона, после чего ответственность за работу городской теплоэнергетики возьмет на себя муниципальное предприятие «Киевтеплоэнерго», сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя главы ведомства Петра Пантелеева.

Читайте также
Высокий суд Лондона обязал Украину погасить долг перед РФ

«Срок действия соглашения о передаче в управление и пользование «Киевэнерго» части имущества города, заключенное в 2001 году, заканчивается. Более 16 лет «Киевэнерго» управляло теплоэнергетикой столицы. 31 декабря 2017 года договор заканчивается, но есть намерение продлить его действие до конца следующего отопительного сезона. Это непростое решение мы приняли, чтобы не совершать важные для города преобразования в разгар отопительного сезона, создавая дополнительные технические и организационные риски. Однако нам надо определиться с конкретной датой прекращения взаимодействия с «Киевэнерго», — цитирует Пантелеева пресс-служба.

«В рамках того соглашения, заключенного 16 лет назад, достичь модернизации теплоэнергетической системы невозможно. “Киевэнерго”, по сути, не несет надлежащей ответственности за объемы модернизированных сетей, объемы вложенных инвестиций. Например, в прошлом году не было заменено ни одного километра теплосетей», — приводятся в сообщении слова Пантелеева.

По его словам, сейчас разрабатывается дорожная карта и проекты соответствующих решений Киевсовета, чтобы укрепить позиции муниципального предприятия.

«В переходный период ответственность за работу городской теплоэнергетики возьмет на себя муниципальное предприятие «Киевтеплоэнерго», — отметил Пантелеев.

Напомним, контракт на управление столичными теплосетями с «Киевэнерго» завершается в ноябре 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военный эксперт о ПРО США: ребята, вы ходите по острию ножа
Путин уволил главу ГИБДД
Россия разрабатывает первую в мире гражданскую АПЛ
Путин разрешил ФСО изымать земельные участки
Лондонский суд обязал Украину погасить долг перед Россией
Закон о единстве российской нации будет переименован
Клинтон предложила новую мантру своим сторонникам
Россиянка получит медаль Игр-2012 из-за допинга у соперницы
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь