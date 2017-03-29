Украина не будет выплачивать $3 млрд РФ до апелляции, — источник

Украина не будет выплачивать России 3 млрд долларов государственного долга до конца процесса по обжалованию решения Высокого суда Лондона, сообщил источник в украинском правительстве, пишет РБК-Украина.

«Процедура рассмотрения в упрощенном режиме закончилась сегодня. Закончилась тем, что решение формально не в нашу пользу. Высокий суд Лондона признает агрессию РФ, наши аргументы обоснованы, но эти факты, согласно законодательству Англии, не позволяют принимать их во внимание при рассмотрении таких кейсов», — отметил источник.

По его словам, суд разрешил украинской стороне готовить апелляцию и на время обжалования заморозил решение.

«То есть о выплате долга и процентов речь не идет, пока идет апелляционный процесс», — добавил источник.

Напомним, ранее в Минфине РФ заявили о победе России в споре с Украиной по долгу в 3 млрд долларов. В частности, Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года в ускоренном порядке принял решение, которое обязывает Украину выплатить 3 млрд долларов в счет погашения приобретенных Россией в 2013 году еврооблигаций (так называемый «долг Януковича»).