Пять свердловских городов стали претендентами на статус ТОР

Этот перечень пришел на смену четырем приоритетным нацпроектам, курс на которые Россия взяла несколько лет назад.

Новый список задач включает в себя главные направления экономического и социального развития страны и ее регионов, например, такие: «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Здравоохранение», «Международная кооперация и экспорт», «ЖКХ и городская среда».

Для развития этих направлений и достижения конкретных результатов внедрят проектный подход, сократят сроки межведомственных согласований, введут персональную ответственность исполнителей. В частности, отвечать за направление «Моногорода» будут лично главы муниципалитетов.

В Краснотурьинске за год инвестиции крупных и средних предприятий увеличились почти в два раза, на семь процентов выросла средняя зарплата.

В Свердловской области 17 моногородов, их экономика находится в зависимости от градообразующих предприятий. К 2018 году в этих муниципалитетах необходимо создать 22,5 тысячи рабочих мест, причем в «непрофильных» сферах деятельности. К этому же времени один город должен быть исключен из списка. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Нисковских, создание ТОСЭР — один из механизмов достижения результата.

— В результате анализа производственного, ресурсного и кадрового потенциала каждого из городов будет определена специализация планируемых территорий опережающего развития и сформирована концепция их экономической деятельности, — отметил министр.

Например, в Асбесте планируется развивать производство минеральной продукции и добычу полезных ископаемых, в Серове — обрабатывающие производства и сельское хозяйство. В частности, там предлагается построить крупный свиноводческий комплекс. В Качканаре будут продвигать туристическое направление, в Нижнем Тагиле — поддержат проекты в сферах легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, медицины, туризма.

Опыт работы первой на Среднем Урале ТОСЭР — Краснотурьинска — показывает: льготные условия способны привлечь инвесторов. Территория получила свой статус в 2016-м и за год, по словам главы городского округа Александра Устинова, инвестиции крупных и средних предприятий увеличились почти в два раза и достигли 3,8 миллиарда рублей, на семь процентов выросла средняя зарплата. Открылось три новых предприятия, еще пять заявок от потенциальных резидентов находятся на рассмотрении. Центром предпринимательской активности стал индустриальный парк «Богословский».