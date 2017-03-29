Пять свердловских городов стали претендентами на статус ТОР
Проект, касающийся моногородов, входит в число 11 федеральных направлений стратегического развития, утвержденных советом при президенте РФ.
Проект, касающийся моногородов, входит в число 11 федеральных направлений стратегического развития, утвержденных советом при президенте РФ.
Этот перечень пришел на смену четырем приоритетным нацпроектам, курс на которые Россия взяла несколько лет назад.
Новый список задач включает в себя главные направления экономического и социального развития страны и ее регионов, например, такие: «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Здравоохранение», «Международная кооперация и экспорт», «ЖКХ и городская среда».
Для развития этих направлений и достижения конкретных результатов внедрят проектный подход, сократят сроки межведомственных согласований, введут персональную ответственность исполнителей. В частности, отвечать за направление «Моногорода» будут лично главы муниципалитетов.
В Краснотурьинске за год инвестиции крупных и средних предприятий увеличились почти в два раза, на семь процентов выросла средняя зарплата.
В Свердловской области 17 моногородов, их экономика находится в зависимости от градообразующих предприятий. К 2018 году в этих муниципалитетах необходимо создать 22,5 тысячи рабочих мест, причем в «непрофильных» сферах деятельности. К этому же времени один город должен быть исключен из списка. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Нисковских, создание ТОСЭР — один из механизмов достижения результата.
— В результате анализа производственного, ресурсного и кадрового потенциала каждого из городов будет определена специализация планируемых территорий опережающего развития и сформирована концепция их экономической деятельности, — отметил министр.
Например, в Асбесте планируется развивать производство минеральной продукции и добычу полезных ископаемых, в Серове — обрабатывающие производства и сельское хозяйство. В частности, там предлагается построить крупный свиноводческий комплекс. В Качканаре будут продвигать туристическое направление, в Нижнем Тагиле — поддержат проекты в сферах легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, медицины, туризма.
Опыт работы первой на Среднем Урале ТОСЭР — Краснотурьинска — показывает: льготные условия способны привлечь инвесторов. Территория получила свой статус в 2016-м и за год, по словам главы городского округа Александра Устинова, инвестиции крупных и средних предприятий увеличились почти в два раза и достигли 3,8 миллиарда рублей, на семь процентов выросла средняя зарплата. Открылось три новых предприятия, еще пять заявок от потенциальных резидентов находятся на рассмотрении. Центром предпринимательской активности стал индустриальный парк «Богословский».
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