Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
СМИ узнали, что делал Медведев во время митингов в его честь
С банковских карт россиян стали списывать долги за ЖКХ
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
21:58 (мск), источник: Интерфакс

Турецкий суд решил приостановить деятельность сервиса Booking.com в стране

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Суд в Турции принял решение запретить доступ к туристическому интернет-сервису Booking.com на территории страны, сообщает в среду агентство AP.

Как отмечается в постановлении суда, причиной такого шага стало нарушение руководством сервиса местного закона о конкуренции, которое приводит к осложнению деятельности турецких туристических агентств.

Вердикт был вынесен на основании иска, поданного Ассоциацией туристических агентств Турции, отмечает агентство. Ожидается, что меры, связанные с запретом, будут непосредственно осуществлены на практике после получения местными властями официальных документов от суда.

В свою очередь, администрация Booking.com раскритиковала решение суда, заявив, что деятельность сервиса лишь «укрепляет здоровую конкуренцию на рынке» в сфере туризма.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Ангарскому маньяку предъявили новое обвинение в убийстве 60 женщин
Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Премьер Британии не исключила возможность платы за выход из ЕС
Россия разрабатывает первую в мире гражданскую АПЛ
Хоккеисты СКА вышли в финал Кубка Гагарина
В России завели уголовное дело после убийства Вороненкова
В США заявили о необходимости подготовки к «звездным войнам»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет видимо «Магнитка»
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь