Турецкий суд решил приостановить деятельность сервиса Booking.com в стране

Как отмечается в постановлении суда, причиной такого шага стало нарушение руководством сервиса местного закона о конкуренции, которое приводит к осложнению деятельности турецких туристических агентств.

Вердикт был вынесен на основании иска, поданного Ассоциацией туристических агентств Турции, отмечает агентство. Ожидается, что меры, связанные с запретом, будут непосредственно осуществлены на практике после получения местными властями официальных документов от суда.

В свою очередь, администрация Booking.com раскритиковала решение суда, заявив, что деятельность сервиса лишь «укрепляет здоровую конкуренцию на рынке» в сфере туризма.