Новый стадион в Петербурге проходит сертификацию

Как отмечается в сообщении, в соответствии с требованием FIFA все футбольные стадионы Чемпионата мира по футболу 2018 года должны в обязательном порядке пройти экологическую сертификацию и получить так называемый «зеленый сертификат». Этот документ подтверждает, что объект отвечает требованиям, которые прописаны в зеленом стандарте «Русо. Футбольные стадионы». Таким образом, будет проведена оценка соответствия стадиона специальным критериям по экологической безопасности, ресурсосбережению, энергоэффективности, допустимому воздействию на окружающую среду.

Сертификацию футбольного стадиона «Санкт-Петербург Арена» по заказу комитета начала Ассоциация организаций содействия развитию экологической сертификации в области строительства «Национальный центр зеленого строительства».

«Мы смотрим и оцениваем большой перечень параметров, соизмеряем их показатели с показателями нашего стандарта, потом проводим рейтингование и в результате получаем сводную оценку, выраженную в количестве баллов, означающих определенный уровень сертификата», — отметил директор НП «Центр экологической сертификации — Зеленые стандарты» Рашид Исмаилов, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время идет уже завершающая стадия сертификации — измерения и инструментальный контроль на объекте. В частности, специалисты обследуют порядка 15 видов различных помещений. Эксперты берут пробы воды, воздуха, измеряются параметры микроклимата, освещенности, теплопроводности, гамма-излучения. Также учитываются показатели, связанные с тепло- и электроэнергией, воздушно-тепловым, световым и акустических комфортом, качество строительных и отделочных материалов.

«Работы по сертификации стадиона должны завершиться к 11 апреля 2017 года», — отмечается в сообщении.