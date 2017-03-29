Силуанов прокомментировал решение лондонского суда по долгу Украины
Россия намерена принимать все дальнейшие меры по взысканию той суммы средств, которую Украина задолжала по взятым ею обязательствам.
Россия намерена принимать все дальнейшие меры по взысканию той суммы средств, которую Украина задолжала по взятым ею обязательствам.
Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов, комментируя решение Высокого суда Лондона по делу о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов.
По словам министра, сумма обязательств Украины составляет более трех миллиардов долларов. Проценты, которые наросли с момента невыплаты, также будут учтены в окончательной сумме, которая будет истребована с украинской стороны.
Силуанов выразил уверенность, что апелляция Украины по долгу в 3 миллиарда долларов будет рассмотрена так же объективно, как иск России в лондонском суде.
«Насколько мы знаем, украинская сторона намерена подавать апелляцию — в Апелляционный суд Лондона. Это займет некоторое время. Мы уверены, что эта апелляция будет рассмотрена так же объективно, как и решение Высокого суда Лондона», — сказал он.
Ранее 29 марта российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг по евробондам на три миллиарда долларов. В тот же день Высокий суд сообщил, что дело о долге Украины перед Россией по еврооблигациям будет рассмотрено в ускоренном порядке. Киеву разрешили подать апелляцию.
Киев имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва предоставила Украине кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.
Киев позднее предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года.