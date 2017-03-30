Сочи и Кисловодск предложили соединить короткой трассой
Росавтодор начал рассматривать варианты строительства прямой автомобильной дороги между курортами Черного моря и Северного Кавказа. Такое поручение
Росавтодор начал рассматривать варианты строительства прямой автомобильной дороги между курортами Черного моря и Северного Кавказа. Такое поручение
Как сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, в ведомство поступило два возможных варианта маршрута будущей трассы: Кисловодск — Адлер и Черкесск — Адлер. Реализация идеи поможет обеспечить комфортный подъезд к
По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, предпроектные наработки такой трассы делались еще в 1960-х годах, но идею так и не воплотили. Однако модернизация Сочи и горнолыжных курортов Домбай и Архыз привела к росту туристического потока в эти регионы, поэтому возникла необходимость в улучшении транспортной связи между ними.
— Реализация проекта повысит востребованность морских, бальнеологических и горнолыжных курортов Ставропольского края, Северного Кавказа и Кубани, — подчеркнул Владимиров.
Сегодня дорога из Кисловодска в Сочи составляет около 700 километров. Предлагаемый вариант новой четырехполосной дороги протяженностью 334 километра в два раза сокращает время поездки. По предварительным оценкам, ее стоимость снизится на полторы тысячи рублей в расчете на каждого человека (водителя и его пассажиров).
Альтернативный маршрут между Черкесском и Сочи может составить 273 километра. Как рассказал заместитель председателя правительства
Как отметили в Росавтодоре, новая магистраль разгрузить интенсивный трафик на федеральной трассе Джубга — Сочи за счет перераспределения транспортных потоков из районов восточнее Краснодара.
Ведомство проанализирует все предложения, предусматривающие использование исключительно бюджетных средств (федеральных и региональных дорожных фондов), а также привлечение частных инвестиций на условиях концессии. В дальнейшем они будут представлены на рассмотрение Министерства транспорта РФ.