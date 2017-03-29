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22:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Александр Мамут купил «Синема Парк»

Александр Мамут закрыл сделку по покупке крупнейшей российской киносети «Синема Парк» у сына Сулеймана Керимова, сообщили «Ъ» в компании господина Мамута. По словам источников на рынке кинопоказа, он уже ведет переговоры о поглощении второй крупной сети — «Формула кино».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Компания A&NN Investments Ltd Александра Мамута закрыла сегодня сделку по покупке крупнейшей киносети «Синема Парк» у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида, рассказали «Ъ» топ-менеджер одной из киносетей и источник в компании-партнере «Синема Парка».

Представитель A&NN Investments подтвердил «Ъ», что покупка «Синема Парка» состоялась, сумму сделки он не назвал. Гендиректор «Синема Парка» Гоарик Котанджян сказала, что у нее пока нет подтверждения, что сделка закрыта. В инвесткомпании Altitude Management господина Керимова, управлявшей «Синема Парком», не смогли дать комментарии.

На днях руководителем «Синема Парка» вместо госпожи Котанджян будет назначена Надежда Ермакова — финансист из команды Александра Мамута, которая занималась этой сделкой, рассказали источники «Ъ». Госпожа Ермакова — гендиректор АО «Объединенные киносети», учрежденного фондом A&NN Investments в декабре для этой сделки. По словам одного из источников, она временная фигура, пока господин Мамут рассматривает две кандидатуры из индустрии кинопоказа на эту должность.

Следующий шаг — приобретение «Формулы кино», переговоры с ее владельцами — инвесткомпанией А1 и Владимиром Захаровым — уже в продвинутой стадии, говорят сразу несколько собеседников «Ъ» в этой индустрии, включая сотрудников «Формулы кино». Эта сделка может быть закрыта в апреле, знает топ-менеджер одной из компаний-партнеров «Формулы кино».

«Синема Парк» с 39 кинотеатрами занимает 7,5% рынка по числу кинозалов. Эта сеть лучше развита в регионах. «Формула кино» объединяет 35 кинотеатров, у нее 5,9% рынка, она шире представлена в Москве и Санкт-Петербурге. В сумме они занимают не больше 14% по числу экранов, по данным «Невафильм Research».

«Ъ» сообщал об интересе господина Мамута к покупке «Синема Парка» и объединении его с конкурентом в январе. Кинопоказ — его давнее увлечение. Уже десять лет бизнесмен развивает кинотеатр «Пионер», одну из самых заметных независимых киноплощадок в Москве, а в конце 2016 года договорился с мэрией о долгосрочной аренде «Художественного» в обмен на реставрацию, которая оценивается минимум в 1 млрд руб.

Его холдингу Rambler & Co также принадлежит 50% компании UCS, чья билетная система установлена в большинстве крупных кинотеатров, и сайт afisha.ru с расписаниями кинотеатров и кинорецензиями. Знакомые господина Мамута говорят, что его среди прочего воодушевили кассовые сборы последних крупных российских картин, например «Викинга», и бизнесмен уверен в перспективах кинопоказа в России.

Анна Афанасьева

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