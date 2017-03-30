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00:25 (мск), источник: Известия

Россельхознадзор предложил уничтожать не только «санкционку»

Россельхознадзор предлагает расширить перечень продуктов, которые могут уничтожаться властями. Помимо запрещенной к ввозу «санкционки», в ведомстве считают нужным отправлять под бульдозер фальсификат, продукты с поддельными сопроводительными документами или прибывшие в страну вовсе без них.

Источник: AP 2017

Сейчас у владельцев таких товаров есть право на возврат — соответственно нельзя исключать, что эти продукты дойдут до потребителя. По оценкам экспертов, в год под гусеницы бульдозера может отправиться продуктов на сумму до 0,5 трлн рублей.

О том, что Россельхознадзор считает необходимым уничтожать больший перечень продукции, говорится в проекте доклада о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности ведомства по итогам прошлого года, с которым ознакомились «Известия».

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В тексте документа сказано, что законодательство требует внесения изменений, «позволяющих уничтожать контрабандную, фальсифицированную или контрафактную сельскохозяйственную продукцию; продукцию, перемещаемую без фитосанитарных сопроводительных документов; продукцию, сопровождаемую неполной или недостоверной информацией (ложной информацией о составе, происхождении, и (или) характеристиках, и (или) ее свойствах, а также недостоверное (ложное) декларирование)».

Также в службе считают необходимым закрепить «исключение права владельца на возврат подконтрольных товаров».

По действующим правилам возможна конфискация и уничтожение лишь запрещенной к ввозу в Россию санкционной продукции.

Соответственно, дальнейшую судьбу выявленных некачественных продуктов (или неизвестного происхождения) инспекторы контролировать не могут.

В проекте доклада Россельхознадзора указано, что изменения могут быть зафиксированы в форме поправок в решение комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».

В пресс-службе Евразийской экономической комиссии отметили, что в прошлом году в документ уже вносили четыре поправки, но они носили технический характер, напомнили в организации.

— В настоящее время в ЕЭК разработка новых изменений не ведется, уполномоченные органы правительств стран союза с подобными предложениями не обращались, — сказали в пресс-службе.

В Минсельхозе не смогли ответить, обсуждалось ли в ведомстве предложение Россельхознадзора. Пресс-секретарь курирующего сельское хозяйство вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина отказалась от комментариев, сославшись на то, что речь идет только о проекте доклада.

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Сейчас в России разрешено уничтожение лишь запрещенной к ввозу продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Такая норма установлена указом президента 2015 года, принятым «в целях реализации» указов о введении продовольственного эмбарго. Указ главы государства об уничтожении санкционных продуктов Россельхознадзор предлагает дополнить уточнением о том, что к таким продуктам «также относятся товары, ввезенные на территорию Российской Федерации через территорию третьих стран, в том числе государств — членов Евразийского экономического союза» по поддельным сопроводительным документам, без документов или без маркировки.

С августа 2015 года Россельхознадзор уже уничтожил почти 11 тыс. т санкционной продукции растительного и животного происхождения.

— На 27 марта 2017 года задержано 10 451 т контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 10 305 т. Задержано 464 т пищевой продукции животного происхождения, уничтожена 401 т, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Точных данных о количестве обнаруживаемого фальсификата, продукции с поддельными документами или вовсе без них нет, потому что сейчас такие продукты возвращаются владельцу.

По оценке главы Союза потребителей Петра Шелища, в России не меньше 3% товаров по всем категориям продукции подпадают под определение фальсификата или продукции с недостоверными документами. Соответственно, в год под бульдозер может отправиться продуктов на сумму до 0,5 трлн рублей, посчитал эксперт.

Это звучит дико. Большая часть таких продуктов не опасна для жизни и здоровья человека, и их можно было бы направить на развитие системы продовольственной благотворительности.
Петр Шелищ
глава Союза потребителей

Как ранее сообщали «Известия», в Россельхознадзоре считают необходимым расширить полномочия ведомства и дополнить их правом проверять предприятия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также проводить дезинфекцию на пунктах пропуска через границу.

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