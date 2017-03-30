Россельхознадзор предложил уничтожать не только «санкционку»

Источник: AP 2017

Сейчас у владельцев таких товаров есть право на возврат — соответственно нельзя исключать, что эти продукты дойдут до потребителя. По оценкам экспертов, в год под гусеницы бульдозера может отправиться продуктов на сумму до 0,5 трлн рублей. О том, что Россельхознадзор считает необходимым уничтожать больший перечень продукции, говорится в проекте доклада о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности ведомства по итогам прошлого года, с которым ознакомились «Известия».

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В тексте документа сказано, что законодательство требует внесения изменений, «позволяющих уничтожать контрабандную, фальсифицированную или контрафактную сельскохозяйственную продукцию; продукцию, перемещаемую без фитосанитарных сопроводительных документов; продукцию, сопровождаемую неполной или недостоверной информацией (ложной информацией о составе, происхождении, и (или) характеристиках, и (или) ее свойствах, а также недостоверное (ложное) декларирование)». Также в службе считают необходимым закрепить «исключение права владельца на возврат подконтрольных товаров».

По действующим правилам возможна конфискация и уничтожение лишь запрещенной к ввозу в Россию санкционной продукции.

Соответственно, дальнейшую судьбу выявленных некачественных продуктов (или неизвестного происхождения) инспекторы контролировать не могут. В проекте доклада Россельхознадзора указано, что изменения могут быть зафиксированы в форме поправок в решение комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе». В пресс-службе Евразийской экономической комиссии отметили, что в прошлом году в документ уже вносили четыре поправки, но они носили технический характер, напомнили в организации. — В настоящее время в ЕЭК разработка новых изменений не ведется, уполномоченные органы правительств стран союза с подобными предложениями не обращались, — сказали в пресс-службе. В Минсельхозе не смогли ответить, обсуждалось ли в ведомстве предложение Россельхознадзора. Пресс-секретарь курирующего сельское хозяйство вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина отказалась от комментариев, сославшись на то, что речь идет только о проекте доклада.

Сейчас в России разрешено уничтожение лишь запрещенной к ввозу продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Такая норма установлена указом президента 2015 года, принятым «в целях реализации» указов о введении продовольственного эмбарго. Указ главы государства об уничтожении санкционных продуктов Россельхознадзор предлагает дополнить уточнением о том, что к таким продуктам «также относятся товары, ввезенные на территорию Российской Федерации через территорию третьих стран, в том числе государств — членов Евразийского экономического союза» по поддельным сопроводительным документам, без документов или без маркировки. С августа 2015 года Россельхознадзор уже уничтожил почти 11 тыс. т санкционной продукции растительного и животного происхождения. — На 27 марта 2017 года задержано 10 451 т контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 10 305 т. Задержано 464 т пищевой продукции животного происхождения, уничтожена 401 т, — сообщили в пресс-службе ведомства. Точных данных о количестве обнаруживаемого фальсификата, продукции с поддельными документами или вовсе без них нет, потому что сейчас такие продукты возвращаются владельцу. По оценке главы Союза потребителей Петра Шелища, в России не меньше 3% товаров по всем категориям продукции подпадают под определение фальсификата или продукции с недостоверными документами. Соответственно, в год под бульдозер может отправиться продуктов на сумму до 0,5 трлн рублей, посчитал эксперт.

Это звучит дико. Большая часть таких продуктов не опасна для жизни и здоровья человека, и их можно было бы направить на развитие системы продовольственной благотворительности. Петр Шелищ глава Союза потребителей